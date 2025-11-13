Italia si qualifica se... Mondiali 2026, ecco i risultati utili agli azzurri per sperare ancora tra Moldavia e Norvegia.

ITALIA SI QUALIFICA SE… MONDIALI 2026: SPERANZE AL LUMICINO

Eccoci alla consueta rubrica “Italia si qualifica se”, che naturalmente riguarda i Mondiali 2026 e, purtroppo, forse per l’ultima volta: giovedì 13 novembre è il giorno in cui si gioca Moldavia Italia, ma soprattutto Norvegia Estonia che, attenzione, va in scena poco meno di tre ore prima (18:00) della nostra partita.

Perchè bisogna porre l’attenzione sul match di Oslo? Molto semplice: come ben sappiamo, il destino della qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026 dipende dal risultato della Norvegia, che ci precede nel girone I con 18 punti contro i nostri 15, la differenza data esclusivamente dal 3-0 che abbiamo subito da loro a giugno.

Partita in cui Luciano Spalletti conobbe l’esonero; ci traghettò, è il caso di dirlo, nella sfida successiva che inaugurò una striscia di cinque successi consecutivi e l’eredità raccolta da Gennaro Gattuso. Purtroppo, anche la Norvegia ha fatto lo stesso e anzi ancora meglio, e infatti qui bisogna introdurre il dato decisivo.

Vale a dire, il primo criterio in caso di arrivo a pari punti nella classifica del girone è la differenza reti generale: questo è il motivo per cui siamo di fatto condannati al playoff, l’Italia si qualifica ai Mondiali 2026 solo attraverso gli spareggi a meno che succeda un mezzo miracolo sportivo, e forse anche intero.

ITALIA GIÀ CERTA DEI PLAYOFF, POI…

Spieghiamo perché l’Italia che si qualifica ai Mondiali 2026 senza passare dai playoff è un’utopia: la Norvegia nel corso delle sue qualificazioni ha centrato risultati roboanti, su tutti un 11-1 alla Moldavia cui ha fatto seguito il 5-0 contro Israele, e in questo modo – anche grazie ai 12 gol di Erling Haaland – è salita a +26 di differenza reti. L’Italia, che ospiterà gli scandinavi nell’ultima partita del girone, è ferma a +10: ergo, se la Norvegia dovesse battere l’Estonia (come da ampio pronostico) l’Italia per superarla e prendersi il primo posto dovrebbe scavalcarla nella differenza reti complessiva, non in quella della doppia sfida.

Facciamo un esempio: se oggi la Norvegia dovesse vincere con un gol di scarto, gli azzurri avrebbero bisogno di un doppio 6-0 per arrivare ad avere una differenza reti migliore di quella scandinava. Francamente complicato; invece, per rimanere in corsa per la qualificazione immediata anche nell’ultima partita, bisognerebbe rubare almeno un punto alla Norvegia questa sera: vittoria nostra e mancato successo loro, oppure pareggio nostro e sconfitta loro. Anche in questo caso sarà difficile: presumibilmente saremo ancora condannati all’incubo playoff, e ricordando come sono andati gli altri due c’è poco da stare allegri.