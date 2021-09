Italia si qualifica se/ Mondiali Qatar 2022: risultati utili, vincere oggi per rischiare…

L’ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI QATAR 2022?

Dopo due pareggi consecutivi nelle partite giocate nei giorni scorsi contro Bulgaria e Svizzera, comincia a serpeggiare la domanda: l’Italia si qualifica ai Mondiali Qatar 2022? Annotiamo subito che non è ancora tempo di verdetti, perché vi sono ancora moltissime partite da giocare nel girone C, come d’altronde in tutti gli altri gruppi della zona europea delle qualificazioni mondiali. Mettersi a fare calcoli e combinazioni in questo momento non avrebbe dunque molto senso, considerando che quella di stasera sarà appena la sesta di dieci giornate, dunque oggi si entrerà nella seconda metà del cammino.

Ovviamente, dal momento che l’Italia giocherà in casa contro il fanalino di coda Lituania, sarà necessario vincere per non complicarci la vita, considerando che un imprevisto pareggio casalingo è già arrivato giovedì scorso contro la Bulgaria. Senza fare molti calcoli, diciamo quindi che serve vincere per affrontare poi con maggiore serenità i successivi impegni, altrimenti la strada potrebbe davvero mettersi in salita.

ITALIA SI QUALIFICA SE… I RUSULTATI UTILI: LA SITUAZIONE

A complicare la situazione, rendendo quasi impossibili i calcoli per capire se l’Italia si qualifica per i Mondiali 2022 in Qatar, ci si mette pure il fatto che finora l’Italia di Roberto Mancini ha già giocato ben cinque partite, mentre la sua principale avversaria Svizzera è appena a quota tre incontri giocati nel girone C, avendo già osservato entrambi i suoi turni di riposo – siamo in un gruppo con cinque squadre, ovviamente ad ogni giornata vi sono due partite e la quinta squadra riposa.

Per l’Italia i due riposi (per modo di dire) saranno entrambi ad ottobre, quando infatti la nostra Nazionale campione d’Europa in carica, allenata da Roberto Mancini, sarà impegnata nella Final Four di Nations League e di conseguenza salterà le due giornate previste in quella finestra. La Svizzera in teoria (se vincesse tutte le partite) potrebbe anche scavalcarci, ma poi avremmo comunque l’occasione dello scontro diretto casalingo del 12 novembre prossimo, naturalmente da vincere dopo il pareggio di domenica a Basilea. Intanto, cominciamo a pensare a battere la Lituania stasera…

