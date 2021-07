Italia Spagna, diretta streaming video Raiplay/ Europei a casa The Jackal: la semifinale

Tornano gli europei e questa volta ad andare in onda in diretta streaming video su Rai Play è la semifinale Italia-Spagna con una nuova puntata di “Europei a casa The Jackal”. Per chi non vuole seguire la telecronaca professionale offerta dai commentatori Rai un modo alternativo per spezzare la tensione è seguire la spin-off “Europei a casa The Jackal”. Una versione da tifoso tutta da ridere, e per la diretta Italia Spagna come ospite questa volta c’è Valerio Lundini che insieme ai “padroni di casa” Aurora, Claudia, Ciro, Fru, Fabio, Simone e Alfredo soffriranno durante questo match valido per l’accesso alla tanto desiderata finale degli Europei 2020.

Italia Spagna, segui la diretta streaming video su Raiplay insieme ai The Jackal e ai loro ospiti

Le sorprese non finiscono certo qui, infatti durante la diretta Italia Spagna non mancherà come ospite Maccio Capatonda. Per il comico in verità questo è un gradito ritorno infatti era già presente nella sfida tra Italia e l’Austria, sperando che porti fortuna come in quella sfida dell’Europeo che ci ha visto uscire vincitori dopo un match sofferto. Come sempre a fianco del team The Jackal immancabile, come nelle puntate precedenti, l’apporto tecnico di Carolina Morace, ex giocatrice di calcio ed ex ct della Nazionale Italiana femminile, presente nel Centro Produzione Rai di Napoli nel ruolo di opinionista. Clicca qui per seguire la diretta di casa The Jackal o se vuoi puoi sempre seguire con noi la cronaca della diretta Italia Spagna

