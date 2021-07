Italia Spagna Euro 2020 ai rigori?/ Lista rigoristi: le possibili scelte di Roberto Mancini e Luis Enrique

ITALIA SPAGNA EURO 2020 AI RIGORI?

C’è ovviamente la possibilità che Italia Spagna, la semifinale degli Europei 2020, vada ai calci di rigore: se così fosse Roberto Mancini e Luis Enrique, i due Commissari Tecnici, dovranno avere pronta la lista dei loro rigoristi per cercare l’accesso alla finale. Prima di andare a leggere i potenziali nomi, bisogna fare delle premesse: storie e precedenti ci insegnano che molto spesso la lista dei rigoristi emerge in via definitiva qualche istante prima di andare a tirare, perché più che le statistiche o l’abilità dal dischetto (comunque parecchio importanti) contano le sensazioni in quel momento, per esempio quel Fabio Grosso cui nel 2006 fu affidato l’ultimo rigore della finale del Mondiale perché Marcello Lippi aveva capito che quello fosse il suo torneo.

Altro fattore da tenere in conto, e sul quale torneremo, sono le sostituzioni: ovviamente chi viene tolto dal campo non può tirare il rigore, e gli allenatori giustamente non ragionano subito in termini di questa possibilità; per esempio Alvaro Morata sarebbe un rigorista designato per la Spagna, ma nel quarto contro la Svizzera era già stato sostituito e dunque non ha potuto tirare. Fatte queste premesse d’obbligo, adesso possiamo andare a scoprire quale potrebbe essere la lista dei rigoristi per le due nazionali, qualora Italia Spagna dovesse andare ai rigori.

LA LISTA DEI RIGORISTI ITALIA

Se Italia Spagna andrà ai rigori, dal dischetto nella semifinale degli Europei 2020 potrebbero anche presentarsi tutti: la sfida potrebbe terminare a oltranza. A quel punto chiunque dovrebbe tirare, ma la lista dei 5 rigoristi per l’Italia non prescinderà ovviamente da Jorginho, che è sostanzialmente la grande certezza per Mancini. Gli altri, tecnicamente, dovrebbero essere Lorenzo Insigne, Leonardo Bonucci, Ciro Immobile e Domenico Berardi: gli ultimi due vanno maggiormente incontro a una sostituzione tattica, e quindi Andrea Belotti è un nome gettonato e forse come lui anche Francesco Acerbi (che però potrebbe non essere in campo), attenzione anche a Nicolò Barella e Marco Verratti che possono facilmente entrare nei cinque.

LA LISTA DEI RIGORISTI SPAGNA

Per la Spagna, abbiamo il precedente del quarto contro la Svizzera: abbiamo parlato di Alvaro Morata, poi Luis Enrique si dovrebbe affidare – se saranno sul terreno di gioco – a Koke, Dani Olmo, Gerard Moreno e Mikel Oyarzabal. Per quanto riguarda Gianluigi Donnarumma, ha parato il 36,1% dei rigori fronteggiati con il Milan (su un totale di 36) ma è a quota 0 in nazionale, mentre Unai Simon arriva dalle due neutralizzazioni decisive che ha timbrato contro la Svizzera; come sappiamo però i numeri, molto spesso in questi contesti, contano davvero il giusto: vincerà chi sarà più freddo e calmo in quel momento, non di rado i rigori sono stati tirati e sbagliati da campionissimi con statistiche eccellenti e anche stasera, se finirà così, potrebbe esserci questa eventualità.



