ITALIA SVIZZERA, MOVIOLA IN DIRETTA/ Var stoppa l’arbitro: fallo di mano di Chiellini

ITALIA SVIZZERA, MOVIOLA IN DIRETTA: CHIELLINI, GOL ANNULLATO

Italia Svizzera, la moviola in diretta con tutti gli episodi da valutare nella sfida della fase a gironi degli Europei 2020. Allo stadio Olimpico primo episodio da VAR al 20′ del primo tempo: su calcio d’angolo di Insigne, Giorgio Chiellini irrompe in area con la sua consueta forza fisica, travolgendo Akanji e Xhaka e scaricando a rete di potenza, col pallone che era rimasto nella disponibilità del difensore centrale azzurro. E’ arrivata però la chiamata del VAR a gelare l’esultanza dello stadio Capitolino, che già stava applaudendo la prodezza del capitano della Nazionale. L’arbitro russo Karasev è stato però richiamato dagli assistenti davanti alla tv. Attimi di suspance e poi l’inequivocabile gesto che conferma la chiamata: il VAR ha rilevato il fallo di mano di Chiellini che ha annullato il gol. Le immagini mostrano chiaramente come il giocatore italiano abbia toccato il pallone con le mani non una, ma ben due volte, al primo impatto e poi sulla carambola che gli ha permesso di fermare la sfera, poi ricaduta sui suoi piedi. Sfortunato Chiellini poi costretto ad uscire per un problema muscolare, l’Italia ha comunque poi trovato il vantaggio grazie a una strepitosa azione tra Locatelli e Berardi con un gol targato tutto Sassuolo.

Yann Sommer, chi è?/ Portiere della Svizzera e food blogger sposato con Alina

