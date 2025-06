L'Italia è pronta a tagliare nettamente l'IVA sulle opere d'arte passando dall'attuale 22 al 5 per cento: ecco che cosa sta accadendo

Il governo è pronto a tagliare l’IVA, l’acronimo di imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda le opere d’arte. Secondo quanto riferito dal quotidiano Financial Times, si passerà dall’attuale 22 per cento al 5 per cento, una mossa che giunge dopo che moltissimi artisti e gallerie d’arte hanno lanciato l’allarme circa un possibile collasso del mercato.

Tunisino sfonda con l'auto vetrina del bar: “Liquore era annacquato”/ Amputata gamba a 50enne

Sono mesi che gli addetti ai lavori mandano appelli all’esecutivo per provare a ridurre le imposte sulle vendite di opere d’arte, che sono già al momento le più alte dell’Unione Europea, di modo da poter competere con i mercati rivali, a cominciare da Francia a Germania, la cui aliquota è pari rispettivamente a 5,5 e 7 per cento. 500 artisti, ricorda ancora il Financial Times, hanno scritto al primo ministro Giorgia Meloni lo scorso mese di marzo, precisando che un mancato allineamento dell’IVA con gli altri mercati europei avrebbe “messo a repentaglio la sopravvivenza” del settore dell’arte contemporanea in Italia.

Mamma investì il figlio di 18 mesi, Procura archivia il caso/ "Non va condannata, ha già ergastolo interiore"

IVA SULLE OPERE D’ARTE, LA LETTERA DELLA CATEGORIA

Nel dettaglio si leggeva che: “Mantenendo gli attuali livelli di tassazione onerosi, non competitivi e penalizzanti per le opere d’arte, l’Italia rischia di perdere gran parte delle sue imprese creative e di trasformarsi in un ‘deserto culturale'”, concludendo che: “Lo sguardo del nostro Paese non può essere rivolto solo al passato”.

Fra i firmatari di questa lettera vi era anche Michelangelo Pistoletto, 91enne considerato fra i massimi esponenti dell’Arte Povera, ma anche Maurizio Cattelan, artista di fama internazionale (quello che ha venduto la banana attaccare alla parete con nastro adesivo a 6,2 milioni di dollari), e Giorgio Griffa, stimato pittore. Il taglio delle tasse, se tutto andrà come previsto, dovrebbe arrivare a seguito di una riunione del consiglio dei ministri che si terrà nella giornata di oggi, per poi entrare in vigore immediatamente, anche se ovviamente bisognerà attendere che il Parlamento l’approvi entro 60 giorni per avere un effetto permanente.

Migranti: è record nel biennio 2023-24/ I dati Istat: "+31,1% di accessi, boom anche negli espatri"

IVA SULLE OPERE D’ARTE, IL COMMENTO DI PEPI MARCHETTI FRANCHI

Una volta che la nuova aliquota entrerà in vigore tutti gli addetti ai lavori potranno tirare un sospiro di sollievo anche perchè stando a The Apollo Gruppo, associazione del settore, le opere d’arte italiane venivano a costare fino al 18 per cento in più rispetto ad esempio alla Francia. “Aspettiamo da molto tempo”, le parole di Pepi Marchetti Franchi, direttore fondatore della filiale romana galleria internazionale Gagosian.

“Gallerie molto valide hanno chiuso, e quelle che non hanno chiuso stanno attraversando un periodo di grande difficoltà. Questa elevata aliquota IVA – ha aggiunto – ha reso le nostre fiere d’arte e gli affari con le nostre gallerie completamente non competitivi e impossibili da sostenere”. Secondo Marchetti “Uno dei ruoli più importanti delle gallerie è la ricerca di talenti. Se si distrugge un elemento dell’ecosistema, il resto ne soffre profondamente e una parte collassa”.