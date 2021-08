Il Daily Mail non ci sta: “Di nuovo l’Italia no!”. La staffetta 4×100 maschile del palinsesto di atletica alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha regalato l’ennesimo oro alla nostra nazionale, che ha avuto la meglio ancora una volta al fotofinish sui rivali inglesi, già sconfitti in finale degli Europei di calcio a Wembley ai calci di rigore e poi beffati da Marcell Jacobs nei 100 metri piani soltanto cinque giorni fa. Questa volta, l’impresa azzurra è stata firmata non solo da Jacobs, ma anche dai velocisti Patta, Desalu e Tortu, che hanno regalato il gradino più alto del podio all’Italia, precedendo al traguardo di un solo centesimo di secondo la Gran Bretagna.

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020/ Classifica, medaglie: Italia a 38, oro nella 4x100!

Grande amarezza Oltremanica, tanto che il quotidiano sopra menzionato, nella sua edizione online, titola: “Not Italy again!”. Il tabloid elenca tutti i successi nostrani ai danni dei britannici: “La squadra di calcio italiana ha superato i Tre Leoni l’11 luglio ai rigori, dopo che Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka hanno sbagliato i loro penalty. L’Italia ha anche conquistato il titolo all’Eurovision Song Contest a maggio con il successo rock ‘Zitti e buoni’ dei Maneskin, mentre il Regno Unito è rimasto a zero punti con Embers di James Newman”. Insomma, un’estate leggendaria per noi, un’estate horror per loro.

Olimpiadi Tokyo 2020 in tv/ Medagliere italiani: storica staffetta 4x100 d'oro!

“ANCORA L’ITALIA”: DOPO IL DAILY MAIL, LA TELECRONACA DISPERATA DEL COMMENTATORE INGLESE

Non soltanto il Daily Mail, però: il successo della staffetta 4×100 maschile dell’Italia è stato accolto con disappunto anche dal telecronista inglese di Eurosport, che ha visto sfumare proprio sulla linea d’arrivo un oro che per la Gran Bretagna sembrava già sicuro. Poi, lo sprint incredibile di Tortu e il sorpasso di un’unghia, che fa esclamare un eloquente “Oh, nooo” al commentatore, incredulo di fronte alla poderosa rimonta del nostro atleta. L’imprecazione del giornalista è già divenuta virale e ha fatto rapidamente il giro del web.

NICOLE DAZA, COMPAGNA MARCELL JACOBS/ "Al suo ritorno una vacanza a Cancun con figli"

Lo stesso web in cui ora è facile imbattersi in alcuni meme ironici e di sfottò nei confronti della Gran Bretagna: c’è chi invoca una petizione per far annullare la gara, sulla falsa riga di quella lanciata dai tifosi dell’Inghilterra dopo la finale degli Europei 2020. C’è anche chi immortala Chiellini mentre trattiene per la divisa il podista inglese, impedendogli di anticipare Tortu all’arrivo. Insomma, l’ironia e il genio italiani non conoscono limiti, al pari della magia dello sport, che non smette di farci sognare a occhi aperti.