Italiana e Lodovico, genitori di Valentina Lodovini/ Il negozio di elettrodomestici

Italiana e Lodovico, chi sono i genitori dell’attrice Valentina Lodovini

L’attrice Valentina Lodovini sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 30 novembre, di Oggi è un altro giorno. L’attrice è nata a Umberitde, in Umbria, nel maggio del 1978: “Allora, a mia mamma si ruppero le acque per strada, ma io sono toscana, di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Sicché, che facciamo, diciamo che Amy Adams è italiana perché è nata a Vicenza?”, ha chiarito in un’intervista sul settimanale Film TV. L’attrice è cresciuta a San Sepolcro con i genitori, la sorella Nicoletta e il fratello più grande Michele. Nella città biturgense i genitori, Italiana Pecorari e Lodovico “Vico” Lodovini, gestivano un negozio di elettrodomestici. La madre di Valentina Lodovini è scomparsa nel 2011, a seguito di un male incurabile.

Valentina Lodovini: la morte della madre Italiana nel 2011

La signora Italiana Pecorari in Lodovini, madre dell’attrice Valentina, è stata ricordata su Saturno Notizie per “il suo aspetto da sempre giovanile e la sua cortesia”. In un’intervista a Vanity Fair nel 2017, Valentina Lodovini ha dichiarato che, se dovesse scegliere tre oggetti da salvare durante un terremoto, sceglierebbe “la collana con la fede di mia mamma, scomparsa nel 2011, una camicia di mio zio Vasco e la matrioska dono del mio maestro Nikolaj Karpov. Le fotografie no, ho tutto nella testa”. L’attrice aveva anche rivelato di sentire molto la mancanza della madre Italiana: “La cosa di cui sento più la mancanza è l’odore di mia mamma, quello della pelle”.

