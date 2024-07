ITALIANI IN GARA OLIMPIADI 2024 PARIGI: GLI AZZURRI DI OGGI!

Gli italiani in gara alle Olimpiadi 2024 Parigi saranno tantissimi oggi, sabato 27 luglio: dopo le prime giornate interlocutorie, potremmo chiamarle così, cui abbiamo assistito, ecco finalmente che la spedizione tricolore che ieri sera ha sfilato lungo la Senna apre realmente le danze in una giornata in cui iniziano tantissime discipline. Diciamo subito che già oggi potremmo avere speranze di conquistare medaglie: inevitabile citare Filippo Ganna, Alberto Bettiol ed Elisa Longo Borghini, quest’ultima fresca vincitrice del Giro d’Italia Women, che saranno impegnate nelle due cronometro del ciclismo, ma naturalmente anche tutti gli schermidori di sciabola maschile (Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo) e spada femminile (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio).

Oggi però gli italiani in gara alle Olimpiadi 2024 Parigi saranno anche quelli del tennis e di altri sport come il nuoto, che apre le sue porte: qui i nomi che possiamo fare sono soprattutto quelli di Simona Quadarella (400 stile) e Nicolò Martinenghi (100 rana) ma anche tutti gli staffettisti che parteciperanno alle 4×100 stile. Ancora, italiani in gara alle Olimpiadi 2024 Parigi saranno quelli del pugilato (Sirine Chaarabal, Alessia Mesiano, Salvatore Cavallaro) e poi il doppio del beach volley con Samuele Cottafava e Paolo Nicolai. Finita qui? Nemmeno per sogno, anzi di fatto l’elenco degli italiani in gara oggi alle Olimpiadi 2024 Parigi è appena cominciato.

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI 2024 PARIGI: UN PROGRAMMA RICCO

Scopriamo dunque un programma molto ricco per quanto riguarda gli italiani in gara alle Olimpiadi 2024 Parigi. Ci sono anche gli sport di squadra: il volley maschile inaugura oggi il suo programma con la fase a gironi e Italia Brasile è la prima partita che la nostra nazionale deve affrontare, un impegno tostissimo sapendo che poi ci aspetterà l’eterna rivale Polonia. Possiamo poi parlare, per quanto riguarda gli italiani in gara alle Olimpiadi 2024 Parigi, dell’equitazione con il dressage: nel concorso completo parteciperemo a squadre, e lo stesso succederà per il tiro a segno con la prova mista della carabina 10 metri. Nel badminton maschile, la prima gara in programma oggi, avremo Giovanni Toti che proverà a farsi strada; poi Assunta Scutto e Andrea Carlino nel judo, rispettivamente -48 Kg femminili e -60 Kg maschili.

Chiudiamo la carrellata degli italiani in gara alle Olimpiadi 2024 Parigi, per quanto riguarda sabato 27 luglio, con i tuffi: in questo caso la gara è quella del sincro dal trampolino 3 metri e la nostra squadra è composta da Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, due che si conoscono molto bene e che di conseguenza potrebbero provarci, sia pure in una disciplina in cui Cina (soprattutto) e Gran Bretagna sono abituate a farla da padroni. Adesso, dopo aver presentato gli italiani in gara alle Olimpiadi 2024 Parigi, è tempo di scoprire cosa succederà e come gli azzurri si comporteranno oggi.