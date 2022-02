Italiani in gara Olimpiadi invernali Pechino 2022/ Dorothea Wierer, oggi 5 febbraio

OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022: GLI ITALIANI IN GARA SABATO 5 FEBBRAIO

Non saranno davvero pochi gli italiani in gara alle Olimpiadi invernali Pechino 2022, per quanto riguarda la giornata di sabato 5 febbraio. In attesa dello sci alpino, ci sono altre discipline parecchio interessanti che vedranno protagonisti i nostri portacolori, con la speranza di portare a casa qualche medaglia interessante. Il nome di spicco è quello di Dorothea Wierer: salvo imprevisti la trentunenne di Brunico sarà al via della staffetta mista di biathlon, che partirà alle ore 10:00 (tutti gli orari qui indicati sono da intendersi con il fuso di casa nostra), gara questa in cui speriamo di salire sul podio. Il programma però prenderà il via con il salto con gli sci maschile: le qualificazioni vedranno impegnato il nostro Giovanni Bresadola, che poi in caso di qualificazione andrà al round seguente.

Gli orari qui sono rispettivamente le 6:15 e le 7:20; dobbiamo spostarci di tre ore e mezza per vedere all’opera Jessica Malsiner, che affronta la stessa prova ma naturalmente al femminile. La staffetta 15 Km skiathlon di sci di fondo inizia invece alle 8:45 e la nostra squadra è ancora da definire, mentre alle ore 9:30 ecco il pattinaggio di velocità, nei 3000 metri ci sarà Francesca Lollobrigida. Ancora pattinaggio con lo short track (500 metri femminile) che poi alle 12:38 apriranno ai 1000 metri maschili; in questo caso sono le batterie, mentre la staffetta mista scatterà alle ore 13:23 dai quarti di finale.

LE POSSIBILI FINALI DEGLI ITALIANI IN GARA

Quali finali avranno gli italiani in gara alle Olimpiadi invernali Pechino 2022? In questo sabato 5 febbraio naturalmente è tutto da definire, perché dipenderà dalle batterie e dalle qualificazioni. Per esempio, abbiamo parlato dello short track: la staffetta mista avrà la sua semifinale alle ore 13:53 mentre la finale, ultimo appuntamento della giornata ai Giochi, sarà alle 14:26 ma, per il momento, non possiamo chiaramente sapere se la nostra nazionale sarà presente a queste due fasi. Lo stesso vale per il salto con gli sci femminile NH.

La categoria delle donne affronta la sua finale a partire dalle ore 12:35, ma Jessica Malsiner vi si dovrà qualificare. Ad ogni modo, a parte le tre gare di cui abbiamo parlato per la mattina, sono solo queste altre due che oggi assegnano medaglie che gli italiani in gara potrebbero vincere; ricordiamo poi che oggi, alle Olimpiadi invernali Pechino 2022, avremo anche il via della competizione di slittino maschile. I nostri tre rappresentanti sono Leon Felderer, Dominik Fischnaller e Kevin Fischnaller: la speranza è che procedano nella gara e avvicinino la zona medaglie, dunque tra poco scopriremo quello che succederà…

