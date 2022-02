Italiani in gara Olimpiadi invernali Pechino 2022/ Gli Azzurri oggi 10 febbraio

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022: AZZURRI A MEDAGLIE OGGI?

Sesta giornata di gare nei Giochi invernali che già ci hanno regalato grandi soddisfazioni, anche se ieri siamo invece rimasti a secco: andiamo a scoprire quali saranno gli italiani in gara alle Olimpiadi invernali Pechino 2022 oggi, giovedì 10 febbraio. Partiamo dal pattinaggio di figura, perché già alle ore 2.30 di notte (tutti gli orari qui indicati sono da intendersi con il fuso di casa nostra) ci sarà il decisivo programma libero del singolo maschile, che vedrà in gara anche Daniel Grassl e Matteo Rizzo, che punteranno a migliorare rispettivamente il 12° e 13° posto al termine del programma corto. Notte anche con lo sci alpino, perché l’appuntamento sarà alle ore 3.30 con la combinata maschile, che vedrà tuttavia in gara solamente Christof Innerhofer, sperando che possa recitare da outsider.

Alle ore 8.00 sarà la volta della 10 km di sci di fondo femminile, che vedrà in gara per l’Italia Lucia Scardoni, Anna Comarella, Martina Di Centa e Caterina Ganz, realisticamente senza grandi speranze. Poco più tardi terminerà invece il cammino dello snowboard cross maschile, nel quale speriamo che possano essere protagonisti il più a lungo possibili i quattro Azzurri in gara, cioè Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Tommaso Leoni e Filippo Ferrari, con speranze soprattutto per Sommariva.

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022: CHI SEGUIRE OGGI?

Fin qui abbiamo parlato di eventi che si svolgeranno nella notte o al massimo nel primo mattino italiano, si passerà invece alle ore 13.00 per seguire i 5000 metri di pattinaggio velocità femminile che rivedranno in gara Francesca Lollobrigida, a caccia di una seconda grande gioia dopo l’argento nei 3000 metri. Saranno infine già le ore 14.30 italiane quando comincerà la gara a squadre di slittino, nella quale schiereremo Andrea Voetter tra le donne, Leon Federer come singolarista causa assenza per Covid dei cugini Fischnaller e infine il doppio Emanuel Rieder-Simon Kainzwaldner, tutti in gara insieme in questa staffetta con classifica unica.

Quanto agli eventi che non assegnano medaglie oggi ma che vedranno comunque italiani in gara alle Olimpiadi Pechino 2022 nelle prossime ore, ricordiamo naturalmente il curling: dopo il mitico oro del doppio misto, dobbiamo seguire nella fase a gironi la nostra Nazionale maschile, che alle ore 7.05 sarà attesa da Italia Gran Bretagna. Ci saranno anche le prime due manche dello skeleton maschile, con Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari in gara per l’Italia.



