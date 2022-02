Italiani in gara Olimpiadi invernali Pechino 2022/ Gli Azzurri oggi 19 febbraio

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022: MEDAGLIE OGGI?

Penultima giornata di gare nei Giochi Invernali che già ci hanno regalato ben 16 medaglie: andiamo a scoprire quali saranno gli italiani in gara alle Olimpiadi invernali Pechino 2022 oggi, sabato 19 febbraio, con ancora alcune speranze di medaglie da giocarci. Nel cuore della notte merita di essere sottolineato naturalmente il team event dello sci alpino, il parallelo a squadre miste nel quale l’Italia schiera un ottimo quartetto formato da Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer con legittime ambizioni.

Un grande classico delle Olimpiadi invernali è naturalmente la 50 km maschile di sci di fondo, qui però per l’Italia annotiamo l’assenza di Francesco De Fabiani, dunque schieriamo Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura, ma con l’unico realistico obiettivo di ben figurare nella “maratona” dello sci di fondo. Più interessante potrebbe essere il programma libero del pattinaggio di figura a coppie, nel quale per l’Italia saranno in gara Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini e Nicole Della Monica/Matteo Guarise, con la lotta per il podio che sembra comunque lontana.

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022: CHI SEGUIRE OGGI?

Un altro appuntamento in primo piano per quanto riguarda gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi Pechino 2022 sarà però soprattutto quello con le gare mass start del pattinaggio di velocità su pista lunga. Qui schieriamo Michele Malfatti e soprattutto Andrea Giovannini per quanto riguarda la gara maschile nella quale Giovannini potrebbe essere uno dei migliori outsider, ma soprattutto ci sarà Francesca Lollobrigida, che proverà a farci sognare in quella che è la sua gara preferita dopo avere già vinto un argento in questi Giochi.

Infine, ricordiamo che inizierà oggi con le prime due manche la gara del bob a 4 maschile: ci saranno due equipaggi per l’Italia, guidati rispettivamente da Patrick Baumgartner con Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti e da Mattia Variola con Robert Mircea, Alex Pagnini e José Delmas Obou, le medaglie però saranno assegnate domani con le ultime due manche.



