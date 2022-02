Italiani in gara Olimpiadi invernali Pechino 2022/ Gli Azzurri oggi 6 febbraio

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022: MEDAGLIE PER L’ITALIA?

Siamo sempre più nel vivo dei Giochi, dunque andiamo a scoprire quali saranno gli italiani in gara alle Olimpiadi invernali Pechino 2022 oggi, domenica 6 febbraio. Parliamo subito dello sci alpino, anche perché l’appuntamento sarà già alle ore 4.00 di notte (tutti gli orari qui indicati sono da intendersi con il fuso di casa nostra) con la discesa libera maschile, la gara regina nella quale potremo schierare uno dei velocisti più forti di tutti i tempi, cioè Dominik Paris, ma anche Christof Innerhofer (che vinse un argento in discesa e un bronzo in combinata a Sochi 2014) e Matteo Marsaglia, dunque sarà un momento da non perdere, anche se il fuso orario non ci aiuterà.

Diverse ore più tardi, un altro appuntamento importante sarà quello con la terza e la quarta manche (alle ore 14.15), ultimi atti della gara di slittino maschile che dunque assegnerà oggi le sue medaglie con Dominik Fischnaller che – essendo terzo dopo le prime due manche – potrebbe essere una grande speranza per l’Italia in uno sport dove la nostra tradizione è da sempre eccellente, con il mito Armin Zoeggeler come nome di spicco.

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022: CHI SEGUIRE OGGI?

Grande tradizione per l’Italia naturalmente anche nello sci di fondo, oggi l’appuntamento sarà alle ore 8.00 con la 30 km skiathlon (15 tc + 15 tl) maschile, nella quale il nostro nome di punta sarà Francesco De Fabiani, sicuramente il nostro miglior fondista negli ultimi anni insieme a Federico Pellegrino, che però punta soprattutto alla gara sprint, lasciando a De Fabiani il ruolo di nostro uomo di punta nelle gare più lunghe. Nel pattinaggio di velocità, che ieri ci ha fatto esultare con Francesca Lollobrigida, possibile outsider è Davide Ghiotto, nome di punta fra i tre Azzurri in gara (anche Andrea Giovannini e Michele Malfatti), Giovanni Bresadola invece ci rappresenterà nel salto con gli sci.

Ricordiamo poi naturalmente che non ci sono solo le gare in cui si assegneranno oggi i titoli, dunque tra gli italiani in gara alle Olimpiadi invernali Pechino 2022 domenica 6 febbraio possiamo ricordare i nostri rappresentanti nella gara a squadre del pattinaggio di figura che si completerà domani e naturalmente il doppio misto del curling Stefania Constantini-Amos Mosaner, che ci hanno regalato i primi sorrisi a Pechino e che oggi saranno attesi da altre due partite, cioè Italia Cina alle ore 7.05 e Italia Svezia alle ore 13.05.



