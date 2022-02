Italiani in gara Olimpiadi invernali Pechino 2022/ Gli Azzurri oggi 8 febbraio

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022: SI PARTE DALLO SCI ALPINO!

Quarta giornata di gare nei Giochi invernali che già ci hanno regalato straordinarie emozioni, andiamo a scoprire quali saranno gli italiani in gara alle Olimpiadi invernali Pechino 2022 oggi, martedì 8 febbraio. Parliamo subito dello sci alpino, anche perché l’appuntamento sarà già alle ore 4.00 di notte (tutti gli orari qui indicati sono da intendersi con il fuso di casa nostra) con il super-G maschile, che vedrà impegnati di nuovo Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia, a caccia di migliore fortuna rispetto alla discesa di ieri. Nella prima parte di giornata attenzione anche al gigante parallelo dello snowboard sia maschile sia femminile: dalle qualificazioni sino alla finale, speriamo che sia una giornata molto lunga per Nadya Ochner e Lucia Dalmasso tra le ragazze, per l’eterno Roland Fischnaller e per i suoi compagni Mirko Felicetti, Edwin Coratti e Daniele Bagozza nella gara maschile.

Quattro Azzurri in gara alle ore 9.30 nella 20 km individuale maschile di biathlon, cioè le due “punte” Lukas Hofer e Dominik Windisch, più Thomas Bormolini e Didier Bionaz. Anche per lo sci di fondo sarà una lunga giornata grazie alle due gare sprint maschile e femminile, dalle qualificazioni sino alle finali, sperando che siano protagonisti il più a lungo possibile Greta Laurent, Caterina Ganz, Lucia Scardoni e Cristina Pittin tra le ragazze, ma soprattutto l’argento in carica Federico Pellegrino in campo maschile, insieme a Davide Graz, Maicol Rastelli e Francesco De Fabiani.

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI INVERNALI PECHINO 2022: CHI SEGUIRE OGGI?

Naturalmente l’attesa è spasmodica per la finale del doppio misto di curling: l’Italia si gioca la medaglia d’oro dopo un torneo fin qui perfetto alle ore 13.05 contro la Norvegia, vedremo se Stefania Constantini e Amos Mosaner saranno in grado di completare nel modo più bello un torneo già leggendario ma che potrebbe davvero entrare nella storia. Siamo andati un po’ avanti, ricordiamo invece che alle ore 11.30 ci saranno i 1500 metri maschili di pattinaggio di velocità: per l’Italia ci sarà in gara Alessio Trentini, a caccia almeno di un buon piazzamento.

Nel finale di giornata ci saranno le ultime due manche dello slittino femminile, in gara per l’Italia ci sono Verena Hofer, Andrea Voetter e la figlia d’arte Nina Zoeggeler, ma il podio sembra essere lontano dopo le prime due manche della gara, che si disputa su due giorni. Infine ricordiamo un appuntamento che oggi non assegna medaglie, ma è comunque significativo: alle ore 2.15 di notte ci sarà il programma corto maschile di pattinaggio di figura, in gara gli Azzurri Matteo Rizzo e Daniel Grassl.



