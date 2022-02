Italiani in gara Olimpiadi Pechino 2022/ Gigante donne, Arianna Fontana 7 febbraio

ITALIANI OLIMPIADI PECHINO 2022, LUNEDÌ 7 FEBBRAIO

Gli italiani in gara alle Olimpiadi invernali Pechino 2022, nella giornata di lunedì 7 febbraio, come sempre non sono pochi; iniziamo subito con il dire che, causa vento, la discesa maschile è stata posticipata a oggi e dunque alle ore 5:00 (gli orari indicati sono sempre di casa nostra) avremo in pista i nostri Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia. Il programma dello sci alpino inizierà però alle ore 2:30 con il gigante femminile (naturalmente la prima manche): qui avremo grandi protagoniste con Federica Brignone, Marta Bassino e Elena Curtoni a guidare il nostro folto gruppo, da selezionare poi altre protagoniste con la grande incognita Sofia Goggia, come sappiamo.

Possiamo comunque scoprire che i primi degli italiani in gara lunedì 7 febbraio saranno Stefania e Constantini e Amos Mosaner, vale a dire i due rappresentanti del doppio misto del curling: si giocano altre partite della fase eliminatoria ma i due azzurri sono già certi della semifinale. Alle 2:15 scatta il programma libero a coppie nel pattinaggio a squadre, poi sempre nella notte avremo Silvia Bertagna nelle qualificazioni del freestyle big air, tra le due sessioni (alle ore 2:40) Valentina Margaglio ci proverà nello skeleton.

GLI ALTRI ITALIANI IN GARA

Detto dello sci alpino, altri italiani in gara lunedì 7 febbraio alle Olimpiadi invernali Pechino 2022 saranno Emiliano Lauzi, che si è qualificato per la finale dello snowboard slopestyle (l’evento scatta alle ore 5:00 ed entro un’ora avrà tre turni) e poi ancora Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari nelle qualificazioni dello skeleton maschile. Poi, arriverà la mattina: alle ore 9:00 la terza prova del doppio slittino con Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, mezz’ora più tardi torna in pista la straordinaria Francesca Lollobrigida per lo speed skating, questa volta sui 1500. Alle ore 10:00 grande appuntamento con il biathlon, perché c’è la 15 km femminile: Dorothea Wierer ci sarà certamente, da selezionare le altre tre italiane.

Alle ore 11:30 le Olimpiadi invernali Pechino 2022 daranno risalto al salto con gli sci a squadre miste, poi alle 12:30 da segnare l’appuntamento con lo short track e i quarti di finale dei 500 metri, perché ci saranno Arianna Fontana con Arianna Valcepina e Martina Valcepina, che sperano di arrivare sino a una finale che sarebbe alle ore 13:46. Prima ancora, Verena Hofer, Andrea Voetter e Nina Zoeggeler saranno sullo slittino per la prima manche del singolo, poi alle ore 13:05 ecco le semifinali del curling e dunque torneranno Stefania Constantini e Amos Mosaner. Alle ore 13:58 infine potremmo avere un’altra finale, quella di Pietro Sighel nello short track 1000 metri, ma lo scopriremo solo nelle ore precedenti…



