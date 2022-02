Italiani in gara Olimpiadi Pechino 2022/ Michela Moioli, Federica Brignone 9 febbraio

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI PECHINO 2022: MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO

Chi sono gli italiani in gara alle Olimpiadi Pechino 2022 nella giornata di mercoledì 9 febbraio? Ancora una volta piatto ricco: intanto nello slalom femminile, pur se abbiamo poche speranze di medaglia, Federica Brignone (già argento nel gigante) comanderà una pattuglia di sole tre azzurre, completata da Lara Della Mea e Anita Gulli. Ci scuseranno poi gli altri se come primo nome segnaliamo quello di Michela Moioli: la bergamasca affronta oggi lo snowboard cross, inizierà già nella primissima mattina italiana e, qualora dovesse timbrare la finale, l’appuntamento per lei sarebbe intorno alle 9:00 della nostra mattina (le semifinali circa mezz’ora prima).

Parteciperanno a questa gara anche Sofia Belingheri, Caterina Carpano e Francesca Gallina ma chiaramente è la Moioli a essere al centro dell’attenzione, con la forte speranza di un’altra medaglia per lei che è la nostra portabandiera. Tuttavia, gli italiani in gara in questo mercoledì 9 febbraio non sono certo pochi. Già nel freestyle big air avremo Leonardo Donaggio, impegnato nelle prime tre manche della competizione, poi vedremo anche Lorenzo Gennero e Louis Philip Vito III nelle qualificazioni dello snowboard half pipe, e Valentina Margaglio nello skeleton femminile. In quello maschile saranno sul ghiaccio Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari; poi il salto trial dal trampolino piccolo per la combinata nordica, e i nostri protagonisti saranno Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin e Samuel Costa.

GLI ALTRI ITALIANI IN GARA

Il programma degli italiani in gara alle Olimpiadi Pechino 2022 non si esaurisce qui: questo mercoledì infatti sarà dedicato anche allo sci di fondo, continua infatti la combinata nordica e allora spazio a Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin e Samuel Costa che vanno a caccia di medaglia affrontando, alle ore 12:00, lo sci di fondo con la 10 chilometri. Già prima Giovanni Bresadola sarà impegnato nell’allenamento del salto con gli sci dal trampolino grande; oggi però le Olimpiadi Pechino 2022 ci presenteranno anche i programmi dello short track.

I 1500 metri maschili vedranno sul ghiaccio i nostri Pietro Sighel e Yuri Confortola con un altro azzurro protagonista, ma poi avremo la staffetta femminile dei 3000 metri con la composizione della nostra squadra ancora da definire, ma una Arianna Fontana che potrebbe essere al via alla ricerca del record assoluto di medaglie ai Giochi invernali. Infine, lo slittino: avremo le prime due manche del doppio per una gara che si concluderà domani, e in pista ecco la coppia formata da Emanuele Rieder e Simon Kainzwalder. Sarà grande Italia anche mercoledì 9 febbraio? Lo scopriremo presto…



