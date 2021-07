Italiani in gara Olimpiadi Tokyo 2020/ Basile e Pellegrini: gli orari, 26 luglio

Pronti a dare il via a una nuova giornata per le Olimpiadi di Tokyo 2020, tocca ora vedere quali saranno gli italiani in gara oggi, lunedì 26 luglio 2021. Come è facile immaginare, anche oggi il contingente azzurro che sarà protagonista nella 32^ edizione dei giochi nipponici sarà vasto: siamo a quota 385 atleti iscritti per cui davvero il tricolore sarà quasi ovunque presente anche oggi. Calendario alla mano vediamo che primo azzurro impegnato sarà Leonardo Fioravanti che alle ore 00.02 italiane comincerà il terzo round della gara maschile per il surf. Solo alle ore 2,00 sarà spazio per i tornei individuali della scherma con l’Italia rappresentata nella sciabola femminile da Criscio, Gregorio e Vecchi e nel fioretto maschile da Cassarà, Foconi e Garozzo: alla stessa ora attenzione anche allo skateboard con Asia Lanzi e al tiro a volo con Diana Bacosi pronta per una medaglia importante per lo skeet femminile (e Cassandro pronto a fare altrettanto per il tabellone maschile).

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI TOKYO 2020: OCCHIO A JUDO, TAEKWONDO E NUOTO

Proseguendo nell’elenco degli italiani in gara alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ecco che dalle ore 3.00 saranno riflettori puntati sul taekwondo e judo con Simone Alessio e Fabio Basile impegnati, ma pure per le finali del nuoto con il tricolore rappresentato da Nicolò Martinenghi per i 100m rana uomini e dal quartetto italiano per la staffetta dei 4x100m stile libero maschile. Andando a avanti ecco che dalle ore 4.00 del mattino italiano avremo pure le prime sfide per il secondo turno del tennis con Fabio Fognini e Lorenzo Sonego impegnati nel singolo e il duo Musetti-Sonego per il doppio: ecco poi di fila la vela con Camboni, Maggetti e Zennaro, ma pure la seconda sfida dell’Italia per il volley maschile, con gli azzurri impegnati alle ore 7.30 contro i campioni del mondo della Polonia. Andando avanti nel calendario ecco le gare del basket 3×3 con le azzurre impegnate prima col Giappone e poi gli Stati Uniti: alle ore 7.27 riflettori puntati però sulla boxe per gli ottavi dei 57 kg con Irma Testa e subito dopo l’ultima sfida dei gironi del softball con Italia-Canada. Andando ancora avanti ecco che poi ricordiamo per le 8.00 del mattino italiani la prova della mountain bike maschile con Braidot, Coledani e Kerschbaumer, mentre dovremo attendere solo le ore 1200 per ammirare l’italia del nuoto in casa per le batterie, con anche Federica Pellegrini e Simona Quadarella. Solo alle ore 23.30 sarò via libera per il triathlon femminile, con Betto, Olmo e Steinhauser impegnate durante la notte italiana.

