Italiani in gara Olimpiadi Tokyo 2020/ Gli azzurri protagonisti: gli orari, 25 luglio

Siamo pronti a dare il via a una nuova intensa giornata per le Olimpiadi di Tokyo 2020: quali saranno dunque gli italiani in gara, oggi domenica 25 luglio 2021? Al solito il contingente azzurro presente nelle prime gare della 32^ edizione dei giochi è amplissimo: la nostra nazionale si è presentata in Giappone con una delegazione di quasi 400 atleti, sparsi un poi tutti gli sport previsti. Chissà però chi di questi riuscirà a portare in alto il tricolore! Volendo ora esaminare il programma delle gare e sottolineare gli azzurri da tenere ben d’occhio, ecco che allora nostra prima tappa sarà già alle ore 00.00 italiane con le prime gare del surf dove sarà presente Leonardo Fioravanti: dalle ore 2.00 spazio al volley femminile con l’Italia di Mazzanti subito in campo per il primo turno con la Russia e poi alla stessa ora anche gli italiani nel canottaggio e della scherma con i pedana le azzurre del fioretto (Errigo, Batini e Volpi) e gli uomini della spada (Fichera, Garozzo e Santarelli), da cui ci attendiamo podi e medaglie. Sempre dalle ore 2.00 per gli italiani in gara alle Olimpiadi di Tokyo 2020 spazio per gli azzurri del tiro a segno e tiro a volo (Suppini, Bacci, Bacosi, Cainero, Cassandro e Rossetti) ma pure della pallanuoto con il Settebello, campione del mondo, al debutto nel torneo con il Sudafrica.

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI TOKYO 2020: TANTI AZZURRI OGGI IN GARA

Proseguendo nell’elenco degli italiani in gara oggi, domenica 25 luglio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, vediamo che dalle 3.00 sarà spazio per le qualificazioni della ginnastica artistica con Vanessa Ferrari, atleta di punta della nazionale italiana: dalle 3.40 riflettori puntati invece sulle azzurre del basket 3×3 impegnate con la Romania (e dalle 6 del mattino anche con la Cina). Alle 4.00 del mattino in calendario i primi turni della Boxe, con Sorrentino e Carini e alla medesima ora avremo protagonisti anche Odette Giuffrida e Manuel Lombardo per il Judo, due nomi da tenere ben d’occhi oggi, tra favoriti per l’oro olimpico. Proseguendo vediamo che alle ore 4.00 sarà ancor spazio per il tennis e i tanti azzurri impegnati nel primo turno e dalle 4.50 anche per il sollevamento pesi con Riui e Zanni subito pronti: dalle 5 spazio a vela e canoa, con Camboni, Maggetti Zennaro e Horn grandi protagonisti attesi. Per la lista degli italiani in gara poi nota a parte è per la formazione femminile del ciclismo, dalle ore 6.00 impegnata nella prova in linea: attenzione a Elisa Longo Borghin a caccia dell’impresa. Sempre nel mattino italiano debutterà poi la nazionale maschile del basket di Sacchetti, con appuntamento alle ore 6.40 per la prima sfida col la Germania: alle ore 8.00 avrà inizio il cammino delle tre coppie azzurre nel Beach volley (Menegatti-Ors Toth, Lupo-Nicolai e Rossi-Carambula) e alla stessa ora Chiara Pellacani e Elena Bertocchi saranno chiamate all’impresa nella finale dei tuffi sincro dai 3 metri. A chiudere questa intensissima giornata ai giochi di Tokyo il softball con la sfida tra Italia e Messico e poi le stelle del nuoto: alle ore 12.00 spazio alle prime batterie con Margherita Pnziera, Martina Carraro, Benedetta Pilato e Simona Quadarella.

