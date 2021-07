Italiani in gara Olimpiadi Tokyo 2020/ Pellegrini, Paltrinieri, Giorgi oggi 27 luglio

Pronti a vivere una nuova giornata delle Olimpiadi Tokyo 2020, vediamo quali saranno gli italiani in gara oggi, martedì 27 luglio 2021. Anche oggi ci saranno moltissimi azzurri da seguire in gara nella quarta giornata di finali di questi sofferti ma entusiasmanti Giochi Olimpici in terra giapponese. Mettiamo in primo piano il nuoto, che ieri ci ha regalato due meravigliose medaglie: oggi gli italiani in gara nelle finali saranno Thomas Ceccon nei 100 dorso maschili e Martina Carraro nei 100 rana femminili, mentre in semifinale avremo Federica Pellegrini nei 200 sl femminili, Federico Burdisso e Giacomo Carini nei 200 farfalla maschili, Ilaria Cusinato e Sara Franceschi nei 200 misti femminili.

Tutto questo sarà nella sessione notturna, mentre verso mezzogiorno rivedremo Ceccon nelle batterie dei 100 sl maschili con Alessandro Miressi, mentre Gregorio Paltrineri e Gabriele Detti cominceranno la loro avventura negli 800 sl maschili. Altro highlight della giornata sarà la finale a squadre della ginnastica artistica femminile: ci sarà anche l’Italia con il team formato da Alice D’Amato, Asia D’Amato, Vanessa Ferrari e Martina Maggio. Competizione a squadre pure nella scherma, con la spada femminile nella quale l’Italia schiera il quartetto con Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberto Santuccio.

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI TOKYO 2020: TUTTI GLI AZZURRI IMEGNATI OGGI

In ordine cronologico, i primi italiani in gara oggi alle Olimpiadi Tokyo 2020 saranno le tre nostre rappresentanti nel triathlon femminile, cioè Alice Betto, Angelica Olmo e Verena Steinhauser. Sarà una giornata fondamentale anche per Eva Lechner, a sua volta a caccia del podio nella gara di mountain bike femminile. Nella canoa, meteo permettendo, invece oggi è il giorno dello slalom K1 femminile, nel quale per l’Italia è in gara Stephanie Horn, mentre ricordiamo che non si gareggerà nel canottaggio, rinviato per l’allerta tifone. Sempre in acqua, ma in una competizione ben diversa, ecco Silvia Zennaro nel Laser Radial di vela, anche se qui siamo ancora lontani dall’assegnazione delle medaglie.

Citazione anche per il sollevamento pesi, che con Mirko Zanni è tornato sul podio dopo 37 anni: oggi invece ci proveranno due ragazze, Maria Grazia Alemanno nei 59 kg femminili e Giorgia Bordignon nei 64 kg femminili. Parliamo allora degli sport di combattimento: in gara oggi Angela Carini nei 69 kg femminili e Rebecca Nicoli nei 60 kg femminili per la boxe, mentre è giorno di caccia alle medaglie nel judo per Christian Parlati negli 81 kg maschili e Maria Centracchio nei 63 kg femminili. Inizia invece il cammino nelle gare individuali di tiro con l’arco per Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati tra le donne, Mauro Nespoli in campo maschilie.

Per il tennis, riecco Camila Giorgi che sarà impegnata agli ottavi contro Karolina Pliskova. Infine gli sport di squadra: Italia Grecia di pallanuoto maschile alle ore 8.30 italiane, Italia Turchia di pallavolo femminile alle ore 9.25, Italia Russia nel basket 3 vs 3 femminile alle ore 10.25, Lupo/Nicolai contro i giapponesi Ishijima/Shiratori nel beach volley alle ore 3.00.



