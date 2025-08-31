Italiano medio è l'esordio al cinema del comico Maccio Capatonda che dirige e interpreta il film. Nel cast Herbert Ballerina, Nino Frassica e molti altri

Italiano medio, film su Italia 1 diretto da Maccio Capatonda

Il film Italiano medio sarà trasmesso a partire dalle ore 23:15 di domenica 31 agosto su Italia 1. La seconda serata di Mediaset si tinge dunque di comicità, con alcuni spunti di riflessione sul folklore italiano.

La pellicola è uscita nelle sale nel 2015 ed è il lungometraggio d’esordio per Maccio Capatonda, nome che successivamente ha guadagnato sempre più celebrità in TV e sul web.

Si tratta di una commedia di tipo satirico, che associa le risate alla critica sociale. Le firme tecniche sono di primo piano, con la fotografia di Massimo Schiavon, il montaggio dello stesso Capatonda (in collaborazione con Giogiò Franchini) e le scenografie di Paolo Sansoni. Completano il quadro i costumi di Elena Matilde Cavallaro e le musiche originali di Fabio Gargiulo e Chris Costa.

Anche il cast include nomi già noti al grande pubblico. Accanto a Herbert Ballerina, Rupert Sciamenna, Ivo Avido e Anna Pannocchia ci sono infatti Raul Cremona e l’intramontabile Nino Frassica.

La satira è pungente e il tema del conformismo è il canovaccio principale su cui si sviluppa.

La trama del film Italiano medio: una critica feroce alla superficialità italiana

Il protagonista di Italiano medio è interpretato da Maccio Capatonda e si chiama Giulio Verme. L’ambientalista è cresciuto in una famiglia ossessionata dalla TV. Per staccarsi da queste abitudini sceglie dunque di diventare vegano, contro ogni spreco e animalistaLa sua fidanzata è Franca (Lavinia Conti), anch’essa militante e impegnata in prima linea nelle manifestazioni che si oppongono alla cementificazione. Tra le proteste più significative c’è la lotta per salvare il bioparco da un imprenditore senza scrupoli, ovvero Giancarlo Cartelloni.

La trama si infittisce quando Giulio, un po’ rassegnato all’inconsistenza delle sue battaglie, incontra un vecchio amico di scuola, Alfonzo Scarabocchi. L’ex compagno offre a Giulio una pillola per ridurre al 2% l’attività cerebrale.

Giulio si trasforma radicalmente e, da ambientalista convinto, diventa un individuo superficiale, che si preoccupa solo di apparenza e divertimento. Si susseguono disavventure, relazioni stravaganti e situazioni paradossali.