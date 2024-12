Il 2024 si conferma un anno record per la directories di PagineGialle, PagineBianche e TuttoCittà gestite da ItaliaOnline con un aumento complessivo di quasi 50 milioni di sessioni cresciute del 26% rispetto all’anno precedente: in totale i tre siti hanno raccolto esattamente 238,9 milioni di sessioni complessive, dimostrando chiaramente l’importanza – sia per le PMI, per le micro e nano imprese, che per gli inserzionisti – di entrare a far parte del network di ItaliaOnline grazie ad un’active reach del 21% degli italiani per le tre piattaforme che mettono da decenni in comunicazione diretta le imprese e i consumatori; il tutto impreziosito ulteriormente dal marketplace dedicato ai servizi di PagineGialle Casa e da quello dedicato alla vendita di prodotti di PagineGialle Shop.

Nel dettaglio: a registrare il maggior numero di sessioni è PagineGialle cresciuto – da quando è entrato a far parte di ItaliaOnline – del 22% per un totale di 135,6 milioni; e mentre anche PagineBianche ha registrato un aumento del 7% (pari a 53,3 milioni di sessioni), la crescita maggiore è da ascrivere al network TuttoCittà balzato in avanti del 73% con un totale di 50 milioni di sessioni rispetto alle 28,8 registrate nel 2023. In tutto questo, non vanno dimenticati i dati sull’engagement che – calcola ItaliaOnline – nel 2024 ha generato 2,2 milioni di lead aggiuntive per le tre piattaforme, con una crescita del 14% dal punto di vista dei contatti qualificati pari a 18,8 milioni, in larghissima parte a beneficio di PagineGialle (16,9 milioni) e PagineBianche (1,85 milioni).

Tra le categorie maggiormente richieste e ricercate dagli utenti dei network di ItaliaOnline, la crescita principale riguarda Alberghi e Ristoranti (rispettivamente del +34% e del +26%) con una tendenza positiva estesa a tutto l’anno e non solo ai periodi di forte turismo; mentre anche la categoria Supermercati e discount è cresciuta del 22%, seguita – con un dato che ci parla del +10% – da Banche e istituti di credito.

Roberto Pierri: “ItaliaOnline si conferma il partner migliore per la crescita online delle imprese italiane”

“Il 2024 – ha commentato il Chief Directories and Local Marketplaces Officer di ItaliaOnline Roberto Pierri – è stato un anno d’oro per le online directories“, aggiungendo al parco annuale addirittura “50 milioni di sessioni (..), migliorando al contempo l’engagement a doppia cifra e generando milioni di lead addizionali“: un vero e proprio “unicum nel panorama digital italiano” che dimostra come “oggi oltre un italiano su cinque interagisce con le properties” di ItaliaOnline “per trovare risposte a bisogni concreti“.

Il tutto – spiega ancora concludendo il suo discorso Roberto Pierri di ItaliaOnline – a beneficio di una reale “certezza per le piccole e medie imprese italiane, ma anche per le micro e nano-imprese“, perché ora più che mai “essere presenti sulle online directories significa accedere a una base utenti qualificata e proattiva” in una vera e propria “scelta strategica” che diventa anche “una necessità per chi vuole crescere“.