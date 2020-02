ITALIARIPARTE / Mariotti (Ucimu) “Di Maio in tour per rilanciare l’Azienda-Italia”

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio “deve dare disposizioni alle nostre ambasciate perché con cnferenze stampa e video rilancino l’immagine del nostro Paese. Lui stesso deve girare all’estero per spiegare che l’Italia non è in ginocchio!!!” Lo afferma in un tweet Alfredo Mariotti, direttore generale di Ucimu, l’associazione dei produttori italiani di macchine utensili.

