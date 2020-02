Italia’s Got Talent 2020, 6a puntata/ Diretta e concorrenti: percussionista di 5 anni

Mercoledì 26 febbraio, alle 21.30 su Tv8, Lodovica Comello conduce la sesta puntata di Italia’s Got Talent 2020. Si tratta del penultimo appuntamento con le audizioni che si concluderanno mercoledì 4 marzo con la settima puntata. A giudicare le varie esibizioni dei concorrenti che si alterneranno sul palco cercando di conquistare la finale saranno i quattro giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. La finale di Italia’s Got Talent andrà in onda venerdì 6 marzo 2020 alle 21.30 e a condurla non sarà la storica conduttrice del talent show. Lodovica Comello, incinta del primo figlio, infatti, sarà sostituita da Enrico Papi che condurrà la finalissima di Italia’s Got Talent 2020 dal Teatro 5 di Cinecittà che, nonostante l’emergenza Coronavirus, per il momento, resta confermata.

Italia’s got talent 2020: le esibizioni della sesta puntata

Durante la quinta puntata di Italia’s Got Talent 2020, ha stupito tutti Daniele Ciniglio con il suo monologo sulla mafia. Quali concorrenti, invece, si esibiranno questa sera davanti ai giudici del talent show? Saranno tante e diverse le esibizioni che il pubblico vedrà nel corso della sesta puntata. Si partirà da un duo musicale composto da un pianista e un batterista, che si esibirà sulle note di Beethoven al concorrente di soli cinque anni che sfoggerà le sue doti di percussionista. Spazio, poi, ad una compagnia di danza e ad un ragazzo africano che si esibirà con un monologo sulle disuguaglianze sociali, il tutto in chiave ironica. L’autore della hit mondiale “Mueve la colita” farà ballare tutto lo studio mentre il gruppo di africani riproporrà in una chiave nuova la hit dei Boomdabash “Per un milione”.

Italia’s Got Talent 2020: i finalisti

Oltre ai Sunshine Gospel Choir di Torino che hanno conquistato la finale di Italia’s Got Talent 2020 durante la quinta puntata, i finalisti sono: i World Taekwondo Demonstration Team e Claudia Lawrence che hanno conquistato l’accesso alla finale con il Golden Buzzer assegnato loro rispettivamente da Mara Maionchi e Frank Matano, Andrea Fratellini e Zio Tore, la Iorio Family, il chitarrista Silvio Cavallo, il duo degli Antigravity Show e la Compagnia Colonna di pole dance. A loro si aggiungeranno i concorrenti che conquisteranno la finale questa sera e durante le settima puntata durante la quale il pubblico sceglierà il proprio finalista il Golden Buzzer. In totale, i finalisti saranno 12.



© RIPRODUZIONE RISERVATA