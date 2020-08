Italia’s Got Talent 2020, annunciati giudici/ Frank Matano: “Maionchi la più pagata”

Italia’s Got Talent 2020 ci sarà e i giudici saranno gli stessi della scorsa edizione. Questo è quello che viene fuori dal programma Ogni Mattina di Adriana Volpe che proprio poco fa, con in collegamento Frank Matano, ha confermato che “squadra che vince non si cambia” e questo significa che quest’anno ritroveremo dietro il bancone i 4 giudici della scorsa edizione. Al fianco dell’attore ci saranno ancora Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich e alla conduzione ci sarà Lodovica Comello. Lo stesso attore sottolinea il fatto che la scorsa edizione si è conclusa proprio in piena pandemia con l’assenza del pubblico, con Bastianich rimasto bloccato negli Usa e impossibilitato a tornare per la finalissima, e senza Lodovica Comello alle prese con il parto e l’arrivo del suo bambino. La prossima edizione, in onda prossimamente su Tv8, ripartirà proprio da qui e dagli stessi protagonisti di sempre.

LA FRECCIATINA DI FRANK MATANO A MARA MAIONCHI

Lo stesso Frank Matano confida alla Volpe e a Viola: “Siamo umani, ad Italia’s Got Talent tante emozioni, ci metto il cuore”. Riguardo ai giudici poi ecco la frecciatina ai suoi colleghi e, sembra, a Mara Maionchi: “Ancora non sono quello con il cachet più alto ma sono quello con più anni qua dentro… non so perché forse perché Mara Maionchi è quella con più esperienza e quindi guadagna di più, penso sia quello il motivo…”. Le risate non mancano e la Volpe specifica subito che chiedeva il perché della sua conferma secondo lui e non il perché il suo stipendio fosse inferiore ma ormai la frecciatina era arrivata forte e chiara…



