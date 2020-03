Italia’s Got Talent 2020, finale/ Diretta e vincitore: conduce Enrico Papi

Venerdì 6 marzo, in prima serata su Tv 8, torna l’appuntamento con Italia’s Got Talent 2020. Dopo sette puntate dedicate alle audizioni, l’ottava puntata sarà dedicata alla finalissima del talent show al termine della quale sarà eletto il vincitore che porterà a casa il premio del valore di 100mila euro. La finalissima andrà in onda in diretta e sarà condotta da Enrico Papi a cui ha ceduto il testimone Lodovica Comello in attesa del primo figlio. Ad assistere alla finalissima ci saranno i giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich, pronti a sostenere i concorrenti a cui hanno regalato la finale attraverso il golden buzzer. Tuttavia, a scegliere il vincitore sarà il pubblico. Cosa accadrà, dunque, durante la finalissima di Italia’s Got Talent 2020?

Italia’s got talent 2020: i nomi dei finalisti

La finalissima di Italia’s Got Talent 2020 si aprirà con l’annuncio del dodicesimo finalista, scelto dal golden buzzer del pubblico. Subito dopo, Enrico Papi darà il via a tutte le esibizioni. Sul palco, i dodici talenti daranno vita a varie performance per cercare di conquistare la vittoria. Ad esibirsi saranno: il duo Zio Tore e Andrea Fratellini, la squadra dimostrativa World Teakwondo Demonstration, la Iorio Family, la 94enne Claudia Lawrence, Silvio Cavallo, Antigravity Show, la compagnia Colonna, il Sunshine Gospel Choir, i Powa Tribe, Francesco Carrer e Claudio Morici a cui si aggiungerà il dodicesimo finalista scelto dal pubblico.

Come vedere in streaming Italia’s Got Talent 2020

La finalissima di Italia’s Got Talent 2020 andrà in onda alle 21.30 su Tv 8. Oltre alla diretta televisiva, però, chi non sarà a casa, potrà anche seguire l’ultima puntata del talent show in diretta streaming collegandosi al sito al portale della rete televisiva, cliccando qui. Anche Tv 8, dunque, come le principali emittenti televisive, permette di non perdere assolutamente nulla dei suoi programmi. Niente scuse, dunque: per seguire la finalissima di Italia’s Got Talent 2020 che promette una serata ricca di divertimento, ci sono diversi modi per rispondere alle esigenze di tutti.



