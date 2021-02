Italia’s Got Talent 2021/ Concorrenti e anticipazioni 24 febbraio: manca un Golden Buzzer

Anticipazioni Italia’s Got Talent 2021 puntata 24 febbraio

Questa sera, mercoledì 24 febbraio, alle 21.30 su TV8 va in onda il quinto appuntamento di audizioni con Italia’s Got Talent. In giuria ritroviamo Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione, la spumeggiante Lodovica Comello. Joe Bastianich, unico giudice a non aver ancora usato il suo Golden Buzzer, si esibirà ancora una volta con la sua chitarra con un pezzo “Bluegrass”, un genere di musica che attinge dalla tradizione del country. Il primo concorrente a esibirsi questa sera sarà un operatore ecologico che canterà “Granada” di Placido Domingo, indossando la sua tuta da lavoro. Sul palco salirà anche un bambino capace di riconoscere le bandiere di tutti i 197 Paesi del mondo, di cui sa la capitale e la precisa collocazione sulla cartina geografica. Tra le esibizioni della serata ci saranno anche le evoluzioni con una bascula di due uomini e una donna, 30 studenti che ballano l’hip pop e la break dance, e le imitazioni di un ragazzo umbro, che interpreta “Sei nell’anima” di Gianna Nannini e “Lei verrà” di Mango. Successivamente Mara Maionchi e Frank Matano saranno coinvolti in una curiosa mano di poker. Non mancherà un omaggio a Ennio Morricone e Sergio Leone, e una rivisitazione in chiave moderna alcuni passi del Vangelo.

Italia’s Got Talent 2021: i concorrenti già in finale

La prossima settimana, quella di Sanremo, Italia’s Got Talent proporrà, mercoledì 3 marzo, il “Best of” delle prime cinque puntate, per poi tornare, mercoledì 10 marzo, con la sesta puntata di audizioni. Intanto alcuni concorrenti si sono già assicurai un posto in finale: Christian Stoinev, le Bello Sisters, Laura Formenti e Stefano Bronzato, che hanno convinto tutti e quatto i giudici a fine puntata. In finale, grazie al Golden Buzzer di Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, anche le Black Widow, Giustino, che ha entusiasmo con la sua esibizione di cosplay, e Giorgia Greco, giovane ginnasta con una sola gamba. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione, le iscrizioni ai Casting di Italia’s Got Talent 2022 sono già state riaperte. Come sempre non esistono limiti d’età, né di fantasia.



