Italia’s Got Talent 2021/ Diretta e concorrenti: fobia dei serpenti di Mara Maionchi

Italia’s Got Talent 2021, anticipazioni e diretta 3 febbraio

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima puntata, mercoledì 3 febbraio, in prima visione assoluta, su TV8, Lodovica Comello conduce il secondo appuntamento di Italia’s Got talent 2021 dedicato alle audizioni. In uno studio totalmente rinnovato, alla presenza del pubblico, nel rispetto totale del protocollo previsto dalle norme di sicurezza anti-Covid, i concorrenti saliranno sul palco per stupire il pubblico e i giudici con il loro indiscutibile talento. Durante la prima puntata, hanno conquistato la finale, le ballerine del gruppo Black Widow grazie al Golden Buzzer e l’equilibrista Christian Stoinev. Questa sera, altri concorrenti si esibiranno davanti ai giudici Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Chi riuscirà a conquistare direttamente la finale? Dopo Mara Maionchi, altri giudici utilizzeranno il Golden Buzzer?

Italia’s Got Talent 2021: le esibizioni del 3 febbraio

Tutti i concorrenti riceveranno uno speciale in bocca al lupo da parte di Joe Bastianich, ma chi salirà sul palco della seconda puntata di Italia’s Got talent 2021? Sono tanti i talenti che, questa sera, stupiranno pubblico e giuria. Come fanno sapere le anticipazioni, grande protagonista della seconda puntata del talent show di Tv8 sarà il ballo in forme diverse. Ci sarà spazio per una ballerina 74enne che sfoggerà il suo particolare talento e per una coppia ucraina nonchè per un ballerino snodabile. Toccherà, poi, una 19enne che darà vita ad un numero particolare mettendo in relazione la lingua napoletana e quella inglese. E ancora: un gruppo di ragazzi e ragazze siciliane e il numero di una acrobata aerea.

Mara Maionchi grande protagonista della seconda puntata

Grande protagonista del secondo appuntamento con Italia’s Got Talent 2021 sarà Mara Maionchi. Quest’ultima, se durante la prima puntata ha deciso di utilizzare subito il Golden Buzzer regalando la finale allle Black Widow, questa sera, metterà alla prova le proprie fobie. In particolare, la discografica mettere alla prova la propria fobia per i serpenti. La Maionchi, inoltre, salirà sul palco anche per regalare un simpatico siparietto con un mago divertendo il pubblico, ma anche i colleghi in giuria e la stessa Lodovica Comello.



