Italia’s Got Talent 2021, finale/ Diretta e vincitore: Enrico Papi sostituisce….

Italia’s Got talent 2021: diretta e anticipazioni 24 marzo

Mercoledì, in prima serata su Tv8, va in onda la finalissima di Italia’s Got Talent 2021. La finale va in onda, in diretta dagli studi di Cinecittà, a Roma. A condurla, tuttavia, non sarà Lodovica Comello. con un video pubblicato sui suoi profili social, la Comello ha annunciato di essere positiva al covid. “Mai come quest’anno speravo di calcare il palco della finale di Italia’s Got Talent, ma lascio lo show in ottime mani, lo guarderò dal divano, ma quest’anno senza pancia. Sono convinta che ci riabbracceremo tutti più forti e vaccinati”, ha annunciato la conduttrice che lascerà il timone ad Enrico Papi che, già annunciato come ospite, diventerà il padrone di casa della finalissima. Al tavolo dei giudici, invece, ci saranno sempre Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, pronti a esprimere i loro giudizi.

Chi sarà il dodicesimo finalista di Italia’s Got talent 2021?

La finale di Italia’s Got Talent 2021 si aprirà con la scelta del dodicesimo finalista. A strappare il biglietto per l’ultimo posto disponibile sarà il concorrente che conquisterà il Golden Buzzer del pubblico, che si aggiungerà ai vincitori delle sette puntate di audizioni e ai quattro concorrenti che hanno conquistato il Golden Buzzer dei giudici. A contendersi l’ultimo posto disponibile saranno: la crew di ballerini della Shot’s Bounce Academy; il comico Max Angioni che ha portato sul palco del talent show una rivisitazione del Vangelo ai tempi moderni; la mentalista e l’ipnotista Eleonora Di Cocco e, infine, l’artista Avio Focolari che riesce ad utilizzare il fischietto come se fosse un vero e proprio strumento musicale. Solo uno, tuttavia, riuscirà ad accedere alla finale. Chi sarà?

I finalisti di Italia’s Got Talent 2021

I finalisti di Italia’s Got Talent 2021 sono: le ballerine Black Widow; l’artista Giustino; la ginnasta Giorgia Greco; la crew Negma Dance Group, l’equilibrista Christian Stoinev che si esibisce con il chihuahua Percy; le sorelle Bello Sisters; l’artista Laura Formenti; Stefano Bronzato; il tenore David Mazzoni; la band tutta al femminile Dress in Black e la 15enne Martina Storti che ha incantato tutti raccontando le difficoltà ad accettare il proprio corpo esibendosi con un numero di pole dance. A decretare il vincitore assoluto dell’undicesima edizione di Italia’s Got Talent sarà il pubblico, indiscusso protagonista della serata che premierà il talento più emozionante della serata.

