ITALIA’S GOT TALENT 2021/ Finisti e Semifinale: Enrico Papi giudice d’eccezione

Questa sera, mercoledì 17 marzo, alle ore 21.30 su TV8 va in onda la settima e ultima puntata di audizioni “Italia’s Got Talent”, l’ultima occasione per conquistare un posto per la finale di mercoledì 24 marzo (in diretta). Come sempre alla conduzione ci sarà Lodovica Comello, che ha appena festeggiato il suo primo anno da mamma, e al tavolo della giuria ritroveremo Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Per l’occasione, si aggiunge al tavolo dei giudici il simpatico Enrico Papi. L’obiettivo dei talenti che si esibiranno sul palco questa sera è quello di aggiudicarsi l’ultimo posto disponibile per la finale, prima che il Golden Buzzer del pubblico emetta il suo verdetto. Ad aprire le danze una coppia di psicologi, che allenano il coraggio delle persone attraverso un connubio di gioco e tecnologia: la loro “cavia” sarà Frank Matano.

Italia's Got Talent/ Anticipazioni sesta puntata: golden buzzer di Joe Bastianich?

Italia’s Got Talent: i talenti della semifinale

Sul palco di Italia’s Got Talent salirà anche il papà delle Bello Sisters, le tre sorelle che hanno già conquistato un posto in finale, per un numero con la balestra dall’alto tasso di adrenalina. Una ragazza di 15 racconterà le sue difficoltà ad accettarsi in età adolescenziale con un numero di pole dance allo specchio, mentre un suo coetaneo si esibirà con una performance metal alla batteria. Ancora musica con un’inedita versione di “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori. Risate assicurate con un giovane studente che suona “le mani” e con un uomo di mezza età nei panni di un astronauta della NASA. I giudici rimarranno molto colpiti ed emozionati da un gruppo di giovani musicisti, che hanno imparato a suonare uno strumento sottraendosi così ai rischi della malavita, e un colorato coro di ragazzi che intona “La Libertà” di Giorgio Gaber.

Italia’s Got Talent 2021/ Concorrenti e anticipazioni 24 febbraio: manca un Golden Buzzer

I primi finalisti di Italia’s Got Talent

Ricordiamo che hanno già un posto assicurato in finale, grazie al Golden Buzzer dei giudici: il gruppo di ballerine Black Widow, il cosplayer Giustino, la ginnasta con una gamba sola Giorgia Greco e i Negma Dance Group, che hanno conquistato Joe Bastianich con una danza indiana. Hanno conquistato un posto in finale, dopo aver convinto all’unanimità i giudici alla fine di ogni puntata, anche l’equilibrista Christian Stoinev con il suo chihuahua Percy, le Bello Sisters, Laura Formenti, il mago Stefano Bronzato, il tenore ed operato ecologico David Mazzoni e le Dress in Black, tribute band tutta al femminile degli AC/DC. A loro si unirà anche il Golden Buzzer del pubblico, che decreterà il 12esimo finalista in gara. La finale di Italia’s Got Talent andrà in onda mercoledì prossimo, 24 marzo, in diretta, dagli studi di Cinecittà, a Roma. Sarà il pubblico da casa a decretare il vincitore assoluto dell’11esima edizione di Italia’s Got Talent.

LEGGI ANCHE:

Giorgia Greco, l'atleta con una gamba Golden Buzz Italia’s Got Talent/ Video, Giusy Versace:"mi commuovo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA