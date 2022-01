Italia’s Got Talent 2022, 1a puntata/ Ospiti, concorrenti e info diretta streaming: torna Elio!

Italia’s Got Talent 2022, anticipazioni prima puntata

Al via questa sera, 19 gennaio 2022, la nuova edizione di Italia’s got talent. La nuova edizione – in onda in prima serata su Sky Uno ma sempre disponibile on demand, su Sky Go e in streaming su NOW – trova una prima grande novità al tavolo dei giudici. Accanto ai confermatissimi Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi fa il suo ritorno Elio, di Elio e le storie tese. Alla conduzione invece ritroviamo, per il sesto anno consecutivo, Lodovica Comello.

Una lunga serie di concorrenti si alterneranno sul celebre palco nella speranza di ricevere i ‘sì’ dei quattro giudici. Ricordiamo che ognuno di loro ha a disposizione un unico Golden Buzz per tutta la fase delle audizioni: chiunque riceverà il Golden Buzz avrà direttamente accesso alla finale senza passare per le fasi successive.

Ospiti e concorrenti prima puntata di Italia’s Got Talen

Ma quali saranno gli ospiti della prima puntata di Italia’s got talent 2022? Ci sarà Paola Egonu, campionessa della Nazionale italiana di pallavolo, vincitrice della medaglia d’oro agli Europei 2021; ci sarà anche Bebe Vio, campionessa di scherma a Europei, Mondiali e Paralimpiadi. Va detto che quest’anno il pubblico a casa avrà però un ruolo ancora più importante. Da casa potranno infatti assegnare non più uno ma due Golden Buzzer con cui spedire in finale i propri talenti preferiti. Anche quest’anno tantissime le esibizioni, alcune delle quali bizzarre e molto originali. Stando alle anticipazioni vedremo un cane cantare, un topolino in scooter, una poiana attaccata alla testa di Federica Pellegrini e molto altro.

