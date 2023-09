Italia’s Got Talent, Khaby Lame premia i Ping Pong Pang/ “Non possiamo esprimere quanto siamo grati”

Khaby Lame dà il Golden Buzzer ai Ping Pong Pang: la riconoscenza dei vincitori

Khaby Lame, influencer di straordinario successo, è sbarcato a Italia’s Got Talent come giudice, e ha messo gli occhi su una performance in particolare: quella dei Ping Pong Pang. La crew si è esibita in una danza acrobatica ispirandosi all’omonimo sport che ha conquistato Lame il quale li ha premiati con il Golden Buzzer.

“Non possiamo esprimere quanto siamo emozionati e grati per il tuo Golden Buzzer – si legge sul profilo Instgram della crew che posta il video dell’esibizione – È stato un momento incredibile che rimarrà per sempre nel nostro cuore. Grazie per il tuo supporto e per averci dato questa opportunità incredibile!” hanno espresso i talenti, riconoscenti al giudice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PING PONG PANG 🏓 (@ping_pong_pang_crew)

Khaby Lame è il nuovo giudice di Italia’s Got Talent: “Non è stato facile”

Il re di Tik Tok è stato confermato giudice della nuova edizione di Italia’s Got Talent, al fianco di Frank Matano, Mara Maionchi ed Elettra Lamborghini. Prima dell’inizio dello show, Lame ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui parlava della nuova esperienza lavorativa.

“Non è stata una decisione facile da prendere – ha ammesso – perché io non parlo mai nei miei video, io comunico attraverso i gesti e le espressioni, mentre in questo caso sono stato costretto a “parlare”. La sfida più grande è proprio questa: riuscire a creare la stessa empatia nel mio pubblico tra il Khaby che tutti conoscono e il Khaby che comunica attraverso la “parola”. Oltre alla difficoltà per me di dare giudizi negativi. Spero di non aver ferito nessuno. Non sarebbe da me” afferma. Khaby Lame conclude: “Fare una trasmissione in diretta deve essere tosto, so che non tutti sono in grado di farlo. Credo serva tanta esperienza di registrato per essere poi impeccabili nel live. Sicuramente sapere che veniva tutto montato mi rendeva più sereno”.

