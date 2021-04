ItaliaSì/ Anticipazioni e ospiti 24 aprile: omaggio a Milva

ItaliaSì, anticipazioni e ospiti 24 aprile

Sarà Marco Liorni a prendere oggi in mano il pomeriggio di Rai1 per rendere omaggio a Milva, la Pantera di Goro. Cambierà quindi in corsa la scaletta del suo programma pomeridiano che aveva messo insieme una parte dedicata al Covid ma anche una serie di ospiti come Dori Ghezzi, pronta ad aprire la porta di casa sua, o Mario Biondi per spiegare il suo post a favore della musica contro le restrizioni dovute alla pandemia, ma cosa andrà in onda e cosa no? Il comunicato ufficiale della trasmissione di Marco Liorni rivela che ci sono tanti ospiti la ricordano tra l’affetto e l’ammirazione. Saranno riproposti momenti salienti della sua carriera, come l’ultima partecipazione a Sanremo, nel 2007, la stessa in cui proprio Milva la Rossa ebbe modo di incontrare Mario Biondi che poco fa sui social ha ricordato quel momento.

Omaggio a Milva con Mario Biondi a ItaliaSì?

In particolare, Mario Biondi su Instagram ha scritto: “Un ricordo che conservo orgogliosamente della grande Milva guardandomi a Sanremo nel 2007 disse: “chi è quell’uomo altero?”. Questo significa che la sua partecipazione a ItaliaSì oggi pomeriggio dovrebbe essere confermata. Il comunicato poi svela che saranno riproposte alcune immagini di repertorio come l’emozionante esibizione sugli Champs Elysée di Milva mentre eseguiva Alexanderplatz e tanto tanto altro. Sui social leggiamo poi che sarà presente Monsieur David ch porterà in tv il suo mondo capovolto mentre Gigi Miseferi porterà il pubblico in giro tra le verdi pianure Ferraresi. Il resto lo scopriremo solo oggi pomeriggio perché erano tanti gli ospiti e la gente comune pronta a dire la sua e far sentire la sua voce su Rai1.

