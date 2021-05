ItaliaSì/ Anticipazioni puntata 29 maggio: omaggio a Carla Fracci

Marco Liorni prende in mano il pomeriggio di Rai 1 a partire dalle 16:45 circa per una nuova puntata di ItaliaSi che arriva dopo i funerali di Carla Fracci e la diretta in onda proprio sulla rete ammiraglia Rai nel primo pomeriggio. Come sempre saranno tanti gli argomenti e anche gli ospiti che si alterneranno sul palco e sul pulpito ma niente potrà prescindere dal lutto che ha colpito il mondo della danza italiana e non solo, la morte di Carla Fracci. La prima parte sarà dedicata proprio a lei con l’ultimo saluto dell’amato marito Beppe e della sua famiglia partendo da un’intervista rilasciata pochi mesi fa ad Alessandro Banchero. Dopo una prima parte dedicata proprio all’etoilè si passerà a parlare anche di storie comuni e anche attuali con David Pente pronto a fare una panoramica sulla libertà di espressione e il sottile confine con le fake news.

GIUSEPPE MENEGATTI, MARITO CARLA FRACCI/ Lei diceva: "Ci amiamo come il primo giorno"

ItaliaSì, anticipazioni puntata 29 maggio

In questa puntata di ItaliaSì sul podio ci sarà una ragazza nigeriana, Regina, che si è sposata nei giorni scorsi accompagnata all’altare dal poliziotto che l’ha salvata, Antonio. La giovane è rimasta senza genitori quando era piccola e la sua storia nei giorni scorsi era su tutti i giorni. A lei seguirà poi Don Banzato che racconterà quando non voleva diventare sacerdote e non si sentiva in grado di farlo. E. infine, Giulietta Revel come testimone delle storie di tante piccole vittime che sono rinate grazie all’arte. Per raccontare la speleologia e la bellezza del fiume Timavo, salirà sul podio Marco Restaino.

