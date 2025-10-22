Il rapporto 2025 di Italmercati-ISMEA sull'agroalimentare: il giro d'affari vale 11 miliardi, ma ora occorre accelerare sulla transizione digitale

È stato presentato in queste ore presso la sede del CNEL – ovvero il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – il rapporto relativo al 2025 sul mercato agroalimentare stilato da Italmercati-ISMEA assieme all’aiuto del Censis: l’obbiettivo del rapporto era quello di restituire un’idea della portata e dell’andamento dei mercati alimentari nel nostro paese, proponendo anche alcuni possibili interventi futuri per ridurne la frammentazione e renderlo più al passo con i tempi attuali.

Un rapporto – ha spiegato il presidente di Italmercati Fabio Massimo Pallottini alla presentazione – che giunge alla sua “seconda edizione” proiettandosi direttamente nel futuro con alcune proposte di “riforma del sistema” utili per riconoscere il “ruolo strategico” dei mercati agroalimentari intesi come vere e proprie “infrastrutture pubbliche“: l’obbiettivo – continua Pallottini – è creare “mercati più grandi, connessi e digitali” per rendere l’intero sistema “moderno, competitivo e coerente” anche in vista della transizione green.

Dal conto suo, invece, il presidente ISMEA Livio Proietti ha ricordato che il comparto rappresenta un “segmento fondamentale” per il sistema economico italiano e richiede ora interventi utili per renderlo “più moderno, sostenibile e digitale“: in tal senso, importanti sarebbe avere una “visione integrata” e coordinata per valorizzare l’intero settore, partendo dalle scuole e dalle nuove generazioni che sono il vero motore del cambiamento futuro.

I dati sull’agroalimentare: il report di Italmercati-ISMEA e il sondaggio del Censis tra i consumatori

Entrando nel merito del rapporto Italmercati-ISMEA, è importate notare da subito che attualmente il mercato agroalimentare vanta un fatturato dalla bellezza di 11 miliardi di euro con un totale – tra le varie infrastrutture – di oltre 26mila dipendenti: complessivamente le strutture aderenti alla rete sono 22 con una dimensione di oltre 9,6 milioni di metri quadri (circa mille ettari), inclusive di 4mila imprese di vario tipo; mentre il settore più remunerativo – con l’80% del valore complessivo – è quello ortofrutticolo.

Interessante – sempre nel report di Italmercati-ISMEA – anche il capitolo dedicato alla logistica nel quale si evidenzia che circa l’80% dei mercati agroalimentari sono in prossimità degli snodi stradali, ferroviari e portuali a beneficio della semplicità di distruzione dei prodotti freschi sull’intero territorio nazionale: non a caso le merci complessivamente trasportate sono pari a più di 7 milioni di tonnellate annuali; nuovamente con l’ortofrutticolo in cima all’elenco e il florovivaistico che guida la classifica dell’export.

Nel capitolo de report Italmercati-ISMEA dedicato, invece, alla transizione energetica emerge che entro il 2026 circa il 50% dell’energia impiegata dal comparto agroalimentare sarà auto-prodotta dalle stesse aziende grazie alle rinnovabili; mentre dal punto di vista green aumenta l’adozione – ormai quasi capillare per l’intera filiera – di iniziative per ridurre gli sprechi tra donazioni e recupero degli invenduti per dargli una seconda vita.

Infine, l’attenzione di Italmercati-ISMEA è stata posta anche – grazie al supporto del Censis – sulle abitudini dei consumatori, notando che negli ultimi anni è aumentata (fino al 73% dei cittadini) l’attenzione posta sull’origine dei prodotti: a fronte di un 68% di cittadini che sceglie cibi locali e stagionali e di un altro 56% che visita spesso i mercati, persistono – tuttavia – nel 39% dei casi difficoltà economiche tali da costringere la preferenza di alimenti a lunga conservazione.

I consigli Italmercati-ISMEA per rilanciare il comparto agroalimentare italiano

Come anticipavamo prima, il rapporto di Italmercati-ISMEA si è soffermato anche sulle possibile strategie da adottare per migliorare complessivamente l’intero comparto partendo da nuovi investimenti in accordo tra pubblico e privato per creare una vera e propria rete nazionale strategica che permettano anche un generale rafforzamento dei legami tra la cosiddetta GDO – ovvero la grande distribuzione organizzata – e i produttori locali.

Similmente, secondo Italmercati-ISMEA sarebbe altrettanto importante creare un vero e proprio tavolo tecnico permanente per aiutare la transizione digitale delle imprese, anche dal punto di vista della logistica; tutto trovando nuove vie di partenariato per – da un lato – valorizzare l’uso di prodotti locali freschi all’interno della ristorazione e – dall’altro lato – per dare nuova linfa al comparto ittico che oggi risulta essere tra i meno sviluppati.