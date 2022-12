Italo Felici è morto/ Ideatore di “Forum” aveva 85 anni: fu giudice dal 2011 al 2013

Italo Felici è morto a 85 anni. L’ideatore della trasmissione Mediaset “Forum“, che brevetto nell’anno 1985, è scomparso nelle scorse ore e a dare il triste annuncio a tutti i fan del programma è stata la pagina Facebook ufficiale del programma, con un messaggio toccante. Felici, per altro, era stato uno dei giudici del format nell’arco temporale incluso tra il 2011 e il 2013.

Issei Sagawa è morto: era cannibale di Kobe/ Nel 1981 violentò e mangiò studentessa

Nel post diramato attraverso i social media, i gestori dello spazio social hanno reso noto quanto segue: “Il nostro grande Italo stanotte ha deciso di partire. È stato il papà di Forum, l’amico di tutti, il confidente, il consigliere. Per tanti anni ha guidato il nostro carro e ha posto le basi perché potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni. Forum è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati, la tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi”.

Brad William Henke, morto nel sonno/ Star di "Orange Is the New Black" e "Lost"

ITALO FELICI È MORTO: ADDIO ALL’IDEATORE DI “FORUM”

Il “CorSera”, sulle sue colonne digitali, ha ricordato come nacque la trasmissione “Forum” attraverso le parole dello stesso Italo Felici, che in più di un’occasione rivelò che l’idea del programma gli venne mentre si trovava al mare, assistendo a un litigio legato all’ombra generata dall’ombrellone. “Mi sono chiesto – raccontava l’autore –… ‘Se io portassi in televisione questi due che espongono le loro ragioni e ci fosse qualcuno con il martello che dicesse chi ha ragione? Farei contemporaneamente un servizio pubblico e anche un modo di far televisione nuovo. Forum è nato così”.

Frank Vallelonga è morto/ L'attore di Green Book ritrovato su un marciapiede...

Nei commenti sotto il post Facebook, Italo Felici è stato salutato anche da un uomo che lavorò con lui, Francesco Vernata: “Carissimo Italo, quanti ricordi, quanti anni passati spalla a spalla… davvero… ero il tuo mixer video nei primi anni di Forum e poi ‘Dibattito!’, dove si lanciò Luca Laurenti. Ti ricordo come persona retta, elegante, il tuo sguardo scintillante. Un abbraccio al cielo per te”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA