Italo Ianne, chi è: video caos Domenica In/ Iva Zanicchi e Mara Venier lo “cacciano”

Divertente fuoriprogramma a “Domenica In – Speciale Sanremo” oggi durante l’intervento di Iva Zanicchi. Scoppia il caos quando un uomo fa irruzione sul palco dell’Ariston. Inizialmente si è pensato ad una persona a caccia di visibilità, poi si è scoperto che dietro la mascherina c’era Italo Ianne, cantante e compositore italiano. Era seduto in platea, poi si è alzato catturando l’attenzione della cantante e di Christian De Sica che era in scena proprio con lei. “Italo è vivo… cioè è morto ma non lo sa“, ha detto Iva Zanicchi.

Il compositore dal canto suo ha continuato a parlare, ma non avendo il microfono non si è capito cosa abbia detto. Poi ha scatenato il panico quando è salito sul palco. Mara Venier lo ha ammonito: “No… no, no, stia lì, non si può salire“. Anche Alba Parietti è intervenuta: “Non può salire sul palco senza tampone“. Di fronte a questo siparietto Iva Zanicchi ha esclamato: “Italo è andato, è fuori come un balcone“. Ma Italo Ianne è riuscito a salire comunque sul palco dicendo qualcosa sotto la mascherina.

Mara Venier chiude il microfono a Italo Ianne…

Italo Ianne ha sfoggiato una maglietta con la scritta: “Se dici sempre la verità non devi ricordare nulla“. Quindi, ha provato a prendere la parola venendo subito bloccato. “Italo devi andare giù perché per via del Covid non puoi stare qua… Non posso darti il microfono“. Ma non è finita qui, perché il musicista, che poi è tornato al suo posto in platea, dopo una quindicina di minuti ha preso la parola, ricordando alcuni suoi trascorsi musicali, ma dilungandosi. Gli altri sono scoppiati a ridere e Iva Zanicchi: “Chiudetegli il microfono“.

Mara Venier ha subito raccolto il consiglio: “Basta Italo, toglietegli il microfono“, ha incalzato la conduttrice di Domenica In per riprendere la guida del programma. Peraltro, aveva commesso una gaffe con Marino Bartoletti sbagliando il suo nome: “Io ringrazio Bortoletti perché Manuela Di Centa ha detto a lui che le canzoni del suo cuore sono anche quelle che ho scritto io“. In veste di autore con Cristiano Malgioglio, comunque, Italo Ianne ha vinto il Festival di Sanremo nel 1974 con la canzone “Ciao cara come stai?” cantata proprio da Iva Zanicchi.

