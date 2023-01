Italo Moscati ricorda Gina Lollobrigida/ “Portava dentro di sé qualcosa che…”

Gina Lollobrigida, il ricordo a Oggi è un altro giorno

A Oggi è un altro giorno va in scena il ricordo di Gina Lollobrigida attraverso l’intervento di numerosi ospiti in studio. Serena Bortone apre la puntata omaggiando la grande diva del cinema italiano, per poi lasciar spazio all’intervento dei suoi ospiti. Tra questi anche Italo Moscati, scrittore, critico e regista, che rivela: “Guardando la sua vita, quello che ha fatto e quello che avrebbe voluto fare nonostante l’età, lei portava dentro di sé qualcosa che continua ad essere dentro di lei e dentro di noi. Bisognerebbe trovare il modo di lavorarci ancora, ha fatto tanti film, anche all’estero, aveva successo“.

Anche Nunzia De Girolamo interviene in studio, etichettandola come una vera icona del cinema grazie alle innumerevoli doti del suo carattere: “Lei aveva la capacità di coniugare la bellezza alla simpatia, alla professionalità. Lei è stata un’icona. Ci sono artisti che sono stati ambasciatori dell’Italia, e lei è una di quelle“.

Elvira Serra: “Era simpaticissima, con tantissima voglia di vivere“

Nello studio di Oggi è un altro giorno interviene anche Pino Strabioli, che ha un affettuoso ricordo di Gina Lollobrigida e della grande fama e ammirazione che anche dall’estero nutrivano per lei: “Ricordo una cena da lei dove c’erano degli editori americani, che volevano pubblicare un libro su Gina“. Anche Elvira Serra, giornalista e firma del Corriere della Sera, ha un ricordo bellissimo della grande diva del cinema italiano: “Era simpaticissima, divertente, con tantissima voglia di vivere“.

Un pezzo di cinema e spettacolo italiano ci ha dunque lasciati nelle ultime ore. Con la morte di Gina Lollobrigida se ne va un’icona assoluta del nostro cinema, ammirata e apprezzata anche all’estero. In queste ultime ore trasmissioni televisive e non solo le stanno tributando il giusto omaggio.











