ITALRENTAL/ Nasce la società 100% made in Italy di locazione di beni strumentali

È stato siglato in questi giorni l’atto di costituzione di Italrental srl, società di locazione operativa di beni strumentali nuovi e usati, che propone alle imprese e ai professionisti soluzioni evolute sotto il profilo contrattuale.

Italrental nasce da un’idea di Italfinance, primaria società di finanza di impresa e di mediazione creditizia, e di UCIMU-Sistemi per produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione. A detenere le quote maggiori sono Italfinance Holding (25%) e Probest Service, società di servizi di UCIMU (20%). Fanno parte della compagine azionaria anche la società di consulenza direzionale e manageriale Prime Advisor, capitanata da Gianluca De Candia –mdal 2011 al 2018 Direttore Generale di Assilea (Associazione Italiana Leasing) – Corimac, Gruppo che da oltre 35 anni è specializzato in Asset management e re-marketing, Garanzia Etica, Intermediario Finanziario vigilato da Banca d’Italia operativo nella consulenza alle aziende e nella finanza agevolata, e Giancarlo Benini, manager di Italfinance, che da oltre 25 anni è nel settore del leasing e del noleggio.

AGROALIMENTARE/ La spinta alla transizione green passa anche dal fotovoltaico

Italrental è una realtà unica nel suo genere nel panorama italiano della locazione operativa perché propone, tra le altre novità, un piano canoni innovativo e una forma contrattuale semplice, chiara e trasparente. Il principale settore a cui si rivolge è quello delle macchine e delle attrezzature industriali, ma la società sarà attiva in molteplici altri comparti, tra i quali Energy, Copy, Smart Office.

Cassa Dottori Commercialisti/ Nuovi paradigmi di sostenibilità e supporto alla categoria

“Italrental nasce con l’obiettivo principale di fornire a Vendors e aziende utilizzatrici nuove soluzioni che, per i primi, favoriscono la vendita del prodotto mentre, per le seconde, consentono una grande flessibilità nel programmare il pagamento del bene, in base al proprio flusso di ricavi. Ritengo poi che sia un grande valore aggiunto il fatto che il contratto sia particolarmente sintetico e, pertanto, molto immediato per chi lo sottoscrive – afferma Giancarlo Olivetti, Presidente di Italrental – Per quanto riguarda i soci che hanno creduto in questo progetto, tutti hanno una forte esperienza nel comparto del noleggio e ogni azionista rappresenta un tassello complementare del processo di business”.

Geberit alla Biennale di Architettura 2023/ Partner Padiglione Venezia: patrimonio storico e innovazione

Oltre all’esperienza dei suoi professionisti, la nuova società può contare su una rete distributiva molto solida, che si appoggia su quella degli agenti Italfinance, creata in quasi 40 anni di attività, e sulla lunga tradizione e competenza di Probest Service legata a UCIMU, che è realtà tra le più autorevoli del Sistema Confindustria. Nel 2022 il portafoglio clienti di Italfinance ha superato le 15mila imprese e le operazioni intermediate i 900milioni di euro (di cui circa 400 milioni proprio per operazioni di leasing e noleggio). UCIMU conta 250 aziende associate, che rappresentano oltre il 70% delle imprese del comparto nazionale delle macchine utensili, uno dei settori che maggiormente determina l’intera filiera manifatturiera italiana.

Alfredo Mariotti, vicepresidente Probest Service, ha affermato: “Osservando l’evoluzione del contesto, rileviamo già da qualche tempo la tendenza delle imprese della macchina utensile ad ampliare il proprio business aprendo a nuovi ambiti di attività e fornendo servizi a valore aggiunto agli utilizzatori; la locazione operativa del bene, garantita attraverso partner specializzati, è certamente uno di questi. Per tale ragione abbiamo inteso da subito sostenere questa iniziativa attraverso una partecipazione attiva che prevede il coinvolgimento diretto del nostro staff di Probest Service”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA