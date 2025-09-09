Italvolley campione del mondo: intervista esclusiva ad Andrea Sartoretti sul grande trionfo della nostra nazionale femminile ai Mondiali 2025.

ITALVOLLEY CAMPIONE DEL MONDO: IL PUNTO DI ANDREA SARTORETTI

Ed è Italvolley campione del Mondo, le ragazze del volley dopo il successo all’Olimpiade e alla World League, hanno vinto anche i Mondiali 2025 in Thailandia. Aspettavamo questa vittoria dai Mondiali del 2002 in Germania, unico successo azzurro tra le donne finora.

Una vittoria di squadra con Alessia Orro miglior giocatrice del torneo, una vittoria strappata fino in fondo nei due tie -break all’ultimo respiro rispettivamente nella semifinale col Brasile e nella finale con la Turchia.

Una vittoria che mette questa squadra tra le grandi della pallavolo e dello sport di tutti i tempi. Con un allenatore poi come Julio Velasco che dire straordinario è poco. Dopo i successi della Generazione dei Fenomeni dell’Italia degli uomini negli anni ‘90 da quando ha preso in mano la nazionale femminile l’ha portata a successi incredibili.

Oltre alla sua conoscenza della pallavolo anche la sua capacità di leggere e trascinare le sue giocatrici. Così le ragazze del volley ci hanno fatto ancora una volta entusiasmare Italia mondiale, Italia da leggenda. Per parlare dell’Italvolley campione del mondo, di questo straordinario successo dell’Italia ai Mondiali volley 2025, abbiamo parlato con Andrea Sartoretti. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Italvolly campione del mondo: un successo meritato… Un successo certamente meritato quello dell’Italia ai Mondiali come testimoniano anche le 36 vittorie consecutive delle azzurre, per un record certamente fantastico.

Una vittoria di squadra dopo le Olimpiadi, la World League e i Mondiali, una squadra che passerà alla storia dello sport…. Sì è una vittoria di squadra per un gruppo che ha confermato sempre in questi Mondiali la sua compattezza, la sua forza. Una squadra che ha visto tutte le sue giocatrici partecipare al successo iridato.

E Julio Velasco allenatore incredibile: prima grande con gli uomini poi con le donne, la sua pallavolo è qualcosa di incredibile! Julio Velasco allenatore senza limiti, è d’accordo? Julio Velasco è veramente incredibile, un grande allenatore di volley, un grande allenatore che conosce fino in fondo la pallavolo. Ma non solo: un grande dello sport di tutti i tempi che sa trasmettere la sua visione della pallavolo unita a uno straordinario modo della visione di questo sport incredibile

Contro Brasile e Turchia due partite pazzesche finite al tie break: è stata la forza mentale dell’Italia la nostra arma vincente di queste partite? E’ stata la forza mentale, ma è anche stata la ricezione, il muro, l’attacco, un insieme di cose che ci ha permesso di battere Brasile e Turchia.

Qual è stata la giocatrice migliore delle azzurre a questi Mondiali? Tutte le giocatrici dell’Italia hanno contribuito alla vittoria del Mondiali, poi c’è stata la Orro che è stata giudicata miglior giocatrice del torneo, la Egonu, la Andropova, la Sylla, la De Gennaro. Ma tutte le giocatrici azzurre hanno contributo alla vittoria ai Mondiali, è stato un successo di squadra.

Un merito particolare però a Monica De Gennaro, alla sua ultima partita in nazionale… Grande Moki con la capacità di svolgere al meglio tutta la leadership nell’Italia, di essere da raccordo tra difesa e ricezione sempre nel migliore dei modi. Una grande giocatrice della nostra nazionale, sicuramente una delle artefici del successo a questi Mondiali.

E adesso ci sono le basi per continuare ancora questo ciclo vincente fantastico dell’Italia? Il gruppo è giovane e le basi per continuare questo ciclo vincente che vanta già due World League, un Olimpiade, un Mondiale ci sono. Solo la De Gennaro non è più così giovane. Si può continuare a vincere quindi anche nei prossimi anni.

Adesso ci aspetta la nazionale maschile di De Giorgi, che affronterà i Mondiali nelle Filippine, quali speranze abbiamo? Siamo i detentori del titolo, siamo una nazionale molto forte e abbiamo tutte le possibilità per puntare in alto, per puntare a grandi traguardi. All’Olimpiade eravamo arrivati quarti ma conta anche tanto il momento di forma in cui si arriva a un grande appuntamento, tante cose. L’Italia c’è può fare molto bene.

La conferma che il nostro movimento del volley è di alti livelli, siamo competitivi sia tra uomini, che donne… E’ così è un movimento pallavolistico fortissimo, di alti livelli, veramente competitivo.

(Franco Vittadini)