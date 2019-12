Ittiosi, malattia pelle “bambini arcobaleno”/ Cloe: “nessuno fa medicine per noi”

Ittiosi e i bambini arcobaleno

La mamma di Cloe racconta ai microfoni di Nina Palmieri de Le Iene la terribile scoperta della malattia della figlia. “All’inizio si temeva potesse rimanere sorda” ricorda la mamma – “dalle analisi capiscono che ha una forma di ittiosi molto grave, ma non la peggiore”. Uno dei rimedi per la piccola Cloe è quello di fare dei continui bagni che permettono alla pelle di ammorbidirsi; questi bagni sono fondamentali per evitare che si possano formare delle squame o che la pelle possa talmente irrigidirsi da causare l’amputazione di qualche arto. “Ho una temperatura sempre molto alta. D’estate devo bagnarmi in continuazione” racconta Cloe che, se d’estate soffre di questa problema, di inverno rischia l’ipotermia. E’ il papà a raccontare a quali problemi va incontro l’amata figlia durante il freddo inverno: “il freddo avanza e può andare in ipotermia. Cloe non può indossare vestiti in lana perché le causerebbero prurito che è il suo più grande nemico”. Un’infanzia difficilissima quella di Cloe come racconta la mamma: non ha dormito i primi 3 anni di vita. Perché la pelle nuova che spingeva sotto quella vecchia le procurava prurito e arrivava a grattarsi a sangue”.

Ittiosi e l’indifferenza del ministero della Salute

Per chi soffre di ittiosi si può trovare giovamento utilizzando creme ed unguenti almeno 3 volte al giorno. Al momento non ci sono cure specifiche visto che le case farmaceutiche non hanno investito nella ricerca per il numero non elevato di malati. Eppure i “bambini arcobaleno” sono tanti e non hanno voglia di restare in silenzio. Per questo motivo Cloe ha raccontato a Le Iene: “visto che siamo pochi con questa malattia, nessuno inventa le medicine per noi”. Il ministero della Salute interrogato sulla materia non ha ancora risposto alle continue richieste dei genitori dei bambini arcobaleno, che hanno contatto il prof tedesco Troupe: “l’idea era quella di sviluppare una crema enzimatica e questo modello ha funzionato”. Insieme questi genitori sono riusciti a raccogliere ben 350mila euro, ma la strada è ancora molto lunga visto che la cifra da raggiungere è di ben 2 milioni di euro affinché si possa finanziare un prototipo di cura che possa interessare le case farmaceutiche.