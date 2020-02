Iturbe, niente Genoa/ Calciomercato: salta l’affare, l’attaccante torna in Messico

Niente da fare per il ritorno di Juan Iturbe in Italia. Il Genoa aveva provato ad assicurarsi le prestazioni dell’esterno offensivo ex Roma e Torino, ma l’affare è saltato nelle ultime ore di mercato: la dirigenza rossoblu aveva raggiunto un’intesa con il Pumas sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro, legato al raggiungimento di un certo numero di presenze. Le parti però non hanno raggiunto la fumata bianca definitiva: nonostante abbia svolto le visite mediche di rito, il classe 1993 ha fatto ritorno in Messico.

Juan Iturbe ha raccolto 6 gol in 44 presenze con la maglia del Pumas, prestazioni che lo hanno fatto tornare in auge dopo il periodo negativo tra Roma, Bournemouth e Torino. Ora l’ex Porto è pronto a vivere una nuova avventura: Iturbe ha infatti raggiunto un accordo con il Pachuca e continuerà la sua esperienza nel campionato messicano. Accordo raggiunto a titolo definitivo, il talento di Buenos Aires sarà uno degli uomini di punta della formazione biancoblu…

