Itziar Ituño, Lisbona de La Casa di Carta positiva a Coronavirus/ “Febbre e tosse…”

“Ciao a tutti! È ufficiale, da venerdì pomeriggio ho sintomi (febbre e tosse secca) e oggi abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. È coronavirus’‘. È quanto annuncia attraverso il suo profilo Instagram Itziar Ituño, l’attrice nota per aver vestito i panni dell’ispettore Murillo poi Lisbona de La Casa di Carta, la serie Netflix amatissima in tutto il mondo. L’attrice ha voluto annunciare la sua positività con un lungo post pubblicato affiancato da una foto che la vede sì provata ma comunque sorridente. “Il mio caso è lieve e sto bene – tiene a chiarire – ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli. Questa non è una sciocchezza, attenzione, non prendetela alla leggera, ci sono morti, molte vite in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto andrà, quindi è giunto il momento di prendere il vaccino della responsabilità del bene comune”.

Coronavirus, anche Itziar Ituño, Lisbona de La Casa di Carta positiva

A pochi giorni dall’uscita della quarta stagione de La Casa di Carta, Itziar Ituño, nota ispettore Murillo della serie Netflix, allarma i fan con la notizia della positività al Coronavirus. Tuttavia tiene a lanciare un appello ai follower: “È un momento di solitudine e generosità! State a casa e proteggete gli altri. Ora ho 15 giorni di quarantena e poi si vedrà. Abbiate cura di voi”. Così conclude ricordando “Ci sono stati tanti morti, ci sono in gioco tante vite e non sappiamo ancora come andrà, quindi è giunto il momento di prendere precauzioni e assumersi la responsabilità del bene comune.”

