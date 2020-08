Iulia Sciumè, nuova fidanzata di Antonio Moriconi/ “Ho trovato quello che cercavo…”

Dimenticate i tempi in cui Antonio Moriconi era in crisi per la mancata scelta di Teresa Langella e dimenticate anche le sue ultime liason, perché il bell’ex corteggiatore moro sembra aver trovato l’amore. Dopo la non scelta della tronista, Antonio Moriconi si era lanciato anche nella nuova avventura di Temptation Island nelle vesti di tentatore ma anche in quel frangente si era tutto concluso con un niente di fatto, e adesso? La novità arriva dai social in cui Antonio è spesso apparso al fianco di una bella biondina che, a quanto pare, adesso l’ha conquistato tanto da spingerla ad annunciarlo ufficialmente postando la foto delle loro mani e scrivendo: “Ho trovato quello che cercavo”. I due sono in vacanza in questi giorni in quel di Palermo tra mare e locali, ma chi è Iulia Sciumè, la nuova fidanzata di Antonio Moriconi?

IULIA SCIUME’, CHI E’ LA NUOVA FIAMMA DI ANTONIO MORICONI?

Di lei si sa qualcosa di più visto che è un volto noto della tv. Certo non è ancora una star ma i più informati l’avranno vista in giro tra Sanremo e Sky. Iulia Sciumè ha 24 anni, è di origine rumena ma ha vive da sempre in Sicilia, proprio dove i due si trovano in questi giorni. Al suo attivo ha varie esperienze tv a cominciare da Take me out e finendo poi ad una serie di eventi legati al Festival di Sanremo e poi al programma Sky Sanremo New talent. Nel “tempo libero” la bella Iulia si dedica allo studio e, in particolare, alla medicina visto che coltiva il sogno di diventare un giorno un famoso chirurgo plastico.



