IVA agevolata al 10%/ Quando si applica ai servizi fotografici matrimoniali?

Come sappiamo, non sempre l’IVA viene applicata al 22% per tutte le categorie di beni, esistono diversi scaglioni entro cui viene applicata un’aliquota più bassa. È il caso dei prodotti musicali, dell’editoria, E in generale dell’arte dove l’aliquota IVA e al 10%. Si tratta della cosiddetta IVA agevolata. E dunque, ci si domanda, come considerare le attività fotografiche?

Caro bollette, Draghi promette aiuti/ "Intervento da parte del Governo": ecco quando

IVA agevolata: quando viene applicata ai servizi fotografici

Esistono vari tipi di attività fotografica, quella a supporto dell’informazione, l’attività fotografica come servizio richiesto da un cliente privato di tipo ordinario e ad uso commerciale ed il gettonato servizio fotografico matrimoniale.

Il settore del wedding include due tipologie di fotografia quindi: quella commerciale e quella artistica. Come comprendere se si tratti di fotografia artistica e chi può beneficiare dell’IVA agevolata al 10%?

Nicola Piepoli/ "Colle? Testa a testa Draghi-Berlusconi. Occhio a Di Maio premier"

L’Agenzia delle entrate ha chiarito anche questo con una risposta all’interpello numero 188 del 12 aprile 2022.

Ci si riferisce a quanto viene stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con una sentenza del 5 settembre 2019 che, sostiene che i ritratti e le fotografie scattate per questo genere di eventi da parte di un fotografo professionista sono considerate oggetti d’arte e dovrebbero godere di un aliquota IVA agevolata quindi, secondo la normativa vigente, commisurata al 10%.

IVA agevolata: i riferimenti normativi

In linea a questa sentenza si è espressa la normativa italiana con il decreto IVA, che però considera l’opera d’arte fotografica soltanto qualora questa risponda ad alcuni requisiti.

Cabina di regia 23 dicembre: ipotesi Decreto/ Regole: tamponi, mascherine, coprifuoco

In particolare vengono considerati:

il numero degli scatti;

la tiratura delle copie;

la firma.

In merito alle copie la normativa nazionale, come recepimento e applicazione della Direttiva Iva europea, prevede inoltre che debbano essere “firmate e numerate nei limiti di 30 esemplari, di qualsiasi formato e supporto“.

I riferimenti normativi europei si riferiscono alla Direttiva IVA numero 2006/112/CE che prevede l’aliquota agevolata in caso di:

Identità e qualità dell’autore della fotografia;

modalità di tiratura;

la firma;

la numerazione;

la limitazione del numero degli esemplari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA