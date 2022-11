IVA assorbenti Italia/ Governo propone riduzione al 5% (anche su pannolini)

La manovra del Governo Meloni propone la riduzione dell’IVA degli assorbenti in Italia. Attualmente tali beni sono tassati allo stesso modo di qualsiasi altro bene, ovvero al 22%. Una situazione a dir dei cittadini, poco accettabile, dato che sono dei prodotti di prima necessità.

E proprio per via della loro importanza, la manovra del 2023 prevede che l’IVA per assorbenti e pannolini venga ridotta al 5%. A tal proposito ricordiamo altresì, l’idea del Governo di abolire l’Imposta sul Valore Aggiunto anche sul latte (soprattutto dopo il costo spropositato) e sul pane.

IVA assorbenti Italia: costi e idee della Legge di Bilancio 2023

La riduzione dell’IVA sugli assorbenti in Italia sarebbe una grande mossa. Per la manovra del 2023 sono previste risorse importanti da destinare ad essa, ben 30 miliardi di euro per ridurre il pressing fiscale, e ridurre il carovita aumentato abbondantemente a causa della guerra tra Russia e Ucraina.

L’unica cosa probabilmente non screditata da quella che sarà la prossima Legge di Bilancio è proprio la riduzione dell’IVA su assorbenti e pannolini. Infatti, già stralcio delle cartelle esattoriali e abolizione del reddito di cittadinanza, sono due elementi condannati dall’opposizione.

Il motivo è molto semplice, abbassare o azzerare l’imposta sul valore aggiunto di alcuni beni non è la soluzione per aiutare quelle famiglie con lavori precari. Così come togliere il reddito di cittadinanza, che a detta di alcuni politici italiani risulterebbe una scelta non adeguata, perché metaforicamente parlando “sarebbe come schiaffeggiare le famiglie in difficoltà“.

Riguardo lo stralcio delle cartelle esattoriali, il Governo è stato accusato da molti politici per “favorire l’evasione fiscale“. Dunque che cosa dobbiamo aspettarci per la prossima manovra di bilancio? Sicuramente l’abbassamento dell’IVA (al 5%) sugli assorbenti e pannolini in Italia, è il minimo che si possa desiderare.

Speriamo tuttavia, che il Governo Meloni possa realmente fare pesare in modo minore il carovita.











