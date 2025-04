Con una recente sentenza dell’Agenzia delle Entrate, si è appurato che l’IVA applicata al collirio dev’essere agevolata e corrispondente al 10%. Il motivo è dovuto al fatto che si tratta di un dispositivo medico configurabile come “medicamento” e per questo non può essere attuato il 22% dell’aliquota ordinaria.

Secondo l’Agenzia delle Dogane dunque, i colliri devono rientrare tra i medicamenti e quindi alla voce 3004 della Nomenclatura. La sentenza da cui sono sorte le prime perplessità risale a venerdì 4 aprile di qualche giorno fa.

L’IVA applicata al collirio è al 10%

In data venerdì 4 aprile 2025, una contribuente richiede di applicare l’IVA agevolata al collirio, ritenendo che questa tipologia di farmaci potrebbero appartenere alla voce 3004 e quindi godere dell’Imposta sul Valore Aggiunto con una percentuale inferiore all’ordinario.

La richiesta avanzata dalla contribuente è stata trasmessa all’Agenzia dei monopoli, delle accise e delle dogane, chiedendo di accertarsi se i colliri venissero inseriti su quanto documentato nel Bilancio del 2019, ovvero tra i medici ad IVA agevolata per destinarli all’uso di prevenzione o cura o di trattamenti medico sanitari (anche veterinari).

Ad averne dato certezza è stata l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha valutato minuziosamente i farmaci che rientrano nella cosiddetta Nomenclatura combinata.

I farmaci del numero 114 della tabella A

Secondo la Legge di Bilancio risalente a qualche anno fa, nel 2019, i farmaci che fanno parte della voce 3004 possono godere dell’aliquota a tasso agevolato al 10% piuttosto che al 22%. Si tratta di dispositivi medici che vengono utilizzati – come già citato – per prevenzione, cure mediche e trattamenti sanitari al fine di curare malattie (anche di natura veterinaria).

Affinché il collirio possa essere scontato con IVA 10%, il farmaco deve rientrare nel codice doganale seguito da “NC 3004 90 00”, che include come voce il medicamento finalizzato a delle terapie mediche e sottoposto alla vendita al minuto.

Le medesime regole escludono però, i dispositivi medici riportati alle voci 3002, 3005 oppure 3006, per i quali non solo non può essere considerato il “medicamento”, ma anche l’Imposta sul Valore Aggiunto applicabile è quella ordinaria, al 22%.