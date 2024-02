IVA NON VEDE IL FIGLIO FABIO DA 7 ANNI: “COLPA DELLA MOGLIE VALERIA”/ Lui chiude a C’è posta per te 2024

La storia di Fabio e della sua famiglia scatena gli applausi e anche i malumori del pubblico di C’è posta per te 2024. “Io con lei non voglio avere più nulla a che fare! – dice Fabio di sua madre – Sto male da quando abbiamo ricevuto la posta di C’è posta per te.” E conferma che è proprio per paura di stare ancora male e rivivere tutto il malessere vissuto in passato per i malumori tra moglie e madre che non vuole aprire la busta. Così la chiude: “Io la mia scelta l’ho fatta” dichiara, facendo riferimento alla moglie. La madre è certo che la scelta non sia di Fabio ma di Valeria: “È plagiato” dice poi a Maria De Filippi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Iva e del figlio Fabio a C’è posta per te 2024: “7 anni e mezzo che non ci parliamo”

La sesta puntata di C’è posta per te 2024 ha tra le sue storie quella di una famiglia: Aldo, Iva, Emanuela, Cristina e Micaela. Aldo e Iva sono la mamma delle altre ragazze e sono tutti in studio per Fabio, che è figlio di Iva e non parla con lei da 7 anni e mezzo. La donna, a C’è posta per te, ha raccontato: “L’ho avuto quando avevo 15 anni, quando nacque il padre rimase per pochi mesi e poi mi lasciò con lui. Incontro poi Aldo ed è lui ad occuparsi di Fabio. Tra noi c’è sempre stato un ottimo rapporto. Tutto si interrompe per l’attuale moglie di Fabio, Valeria”.

Dopo due mesi di fidanzamento, lui decide di andare a convivere con Valeria e da quel momento cambia, perché in sua presenza Fabio è distaccato, smette di essere affettuoso e protettivo con la famiglia. Mamma Iva lo fa presente al figlio, ma si trova ad ascoltare una conversazione del figlio con Valeria, con quest’ultima che gli dice: “Fai schifo esattamente come tua madre.” Questa frase scatena la prima lite tra Iva e Valeria.

Fabio e l’allontanamento dalla famiglia: l’incontro dopo 7 anni a C’è posta per te

La situazione va avanti tra alti e bassi, scontri e riconciliazioni fino al momento delle nozze. In quel periodo varie liti per motivi futili minano ancor di più il rapporto tra loro, tanto che dopo le nozze il figlio scompare dalla vita della madre. La donna successivamente scopre inoltre che il figlio si è riavvicinato al padre naturale, che non vede da 35 anni. Un colpo duro per Iva, che si è invece vista totalmente abbandonata dal figlio.

Sia Valeria e Fabio hanno accettato l’invito a C’è posta per te 2024. “Fabio sono qui stasera per dirti che vorrei che tu tornassi a far parte della nostra famiglia. Sono passati tanti anni. L’ultima volta che sono venuta a cercarti ho rispettato le tue volontà, quello di non venire al negozio e di vederci tutti in un bar. Mi sono illusa che potesse esserci un ricongiungimento perchè sei sparito senza motivo. Sono qui per chiederti di buttare tutto dietro perché vorrei poterti riabbracciare”.











