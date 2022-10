Iva Zanicchi a Ballando con le stelle 2022/ È già polemica con Selvaggia Lucarelli?

Iva Zanicchi ha paura di Selvaggia Lucarelli?

Iva Zanicchi è un delle nuove concorrenti di Ballando con le stelle 2022, in partenza sabato 9 ottobre su Rai 1. A giudicare la sua performance e quelle degli altri ballerini ci sarà la giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Proprio sulla giornalista, la Zanicchi ha espresso qualche preoccupazione. In una clip di Ballando Segreto, spazio web dedicato al talent show, Iva Zanicchi parla con Milly Carlucci: “Tutti mi hanno detto: ‘Stai attenta, stai attenta’… Se lei dici delle cose, io ci sto, anzi chi se ne frega, va bene. Se esagera, allora spero di… che non arrivi a offendere, se offende allora io non riesco“. La conduttrice ha cercato di tranquillizzare Iva assicurando che a Ballando non si scende ma sul personale e che è importante placare le tensioni con l’ironia.

Iva Zanicchi, figlia Michela Ansoldi e nipote Virginia Catellani/ "Miei grandi amori"

Conflitto di interessi per Selvaggia Lucarelli?

Tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2022 c’è anche Lorenzo Biagiarelli, fidanzato proprio di Selvaggia Lucarelli. Anche il volto di “È sempre mezzogiorno” ha confessato di temere i giudizi della fidanzata: “Mi ha detto che se farò schifo mi darà zero e me lo ha detto senza tanti giri di parole. Mi ha detto che devo dare il meglio di me perché non giustifica”, ha rivelato Biagiarelli a DiPiù Tv. Anche Milly Carlucci è certa che Selvaggia non favorirà il fidanzato: “Temo lo tratterà peggio degli altri… Ovviamente c’è un conflitto, confido nel fatto che Selvaggia riuscirà a gestire la situazione”, ha detto la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni.

Iva Zanicchi ha tradito Milly Carlucci?/ Rabbia Rai per l'ospitata a Verissimo...

Iva Zanicchi mette le mani avanti su Selvaggia Lucarelli#ballandoconlestelle pic.twitter.com/MugRzvbgCh — Roberto Mallò (@robymallo) October 5, 2022

LEGGI ANCHE:

Antonio Ansoldi e Michela, ex marito e figlia Iva Zanicchi/ Lei: "non avrei dovuto sposarlo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA