Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle/ “Voglio un ballerino bello e forte. Ci vuole Maciste per trascinarmi”

Le dichiarazioni di Iva Zanicchi sulla futura esperienza a Ballando con le Stelle

Iva Zanicchi potrebbe essere una delle concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. La cantante ha rilasciato un’intervista a Super Guida Tv, commentando, proprio, questo possibile futuro impegno televisivo: “Al 99% sarò nel cast di Ballando con le Stelle… Spero di non finire in ospedale. Conoscendomi io voglio vincere“. La conduttrice televisiva ha svelato di non aver accettato, subito, la proposta di Milly Carlucci: “Ci ho pensato un po’ prima di accettare, ma devo dire che Milly è una donna eccezionale, convincerebbe gli eschimesi a vendere gelati al Polo Nord. È una gran signora, non lo dico perché devo lavorare con lei, lo dico da tempo. Spero di trovarmi bene“.

Iva Zanicchi, però, ha una richiesta per la produzione del reality show: “Voglio un ballerino bello e forte. Ci vuole una specie di Maciste per trascinarmi“. La cantante, possibile concorrente del programma televisivo di Rai Uno, ha aggiunto, comunque, di voler tornare presto a Mediaset: “Io adesso vado a Ballando, però casa mia è Mediaset. Io sono affezionatissima a Piersilvio Berlusconi. Siccome non avevo esclusive allora ho accettato“.

Iva Zanicchi svela le parole di saluto di Pier Silvio Berlusconi, prima di Ballando con le Stelle

Iva Zanicchi dovrebbe prendere parte a Ballando con le Stelle, show di Rai Uno. La cantante ha svelato come ha commentato la notizia Pier Silvio Berlusconi: “Devo dire la verità è stato stupendo. È una persona a cui sono molto legata, lo conosco da quando era bambino… Mi ha detto vai Iva, devi fare tutto quello che ti aggrada. Mediaset rimarrà sempre casa tua, torna quando vuoi. Sono state parole bellissime, è stato bello sentirsi dire questo da lui“.

La cantante parteciperà, quindi, a un reality show, ma, esclude una futura partecipazione al Grande Fratello Vip: “Come concorrente no. Mi divertirei sicuramente ma conoscendomi sarei pericolosa. Dico sempre quello che penso. Mia figlia mi ha detto: mamma se vai al GFvip io me ne vado. Alfonso è stupendo, andrei come opinionista ma non come concorrente“.

