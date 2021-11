Iva Zanicchi a Katia Ricciarelli “Dillo che gliel’hai data a Sordi!”/ Gaffe al GF Vip

Iva Zanicchi show al Grande Fratello Vip 2021. La cantante è oggi ospite di Alfonso Signorini prima per uno scherzo a Giucas Casella, poi per un confronto con Katia Ricciarelli. Si scopre infatti che entrambe hanno avuto un’avventura con Alberto Sordi, anche se quella di Iva non si è mai realmente concretizzata. Iva, anzi, svela di essere letteralmente scappata: “Sono stata una vigliacca e oggi me ne pento!”, ammette in diretta. È invece andata diversamente per Katia Ricciarelli che ha avuto invece un lungo flirt con Alberto Sordi. Ma è proprio su questa scia che la Zanicchi fa una battuta che risulta poi una gaffe in diretta: “Dillo ad Alfonso che gliel’hai data!” “Ma io sono una signora!”, replica, ironica, la Ricciarelli, che rincara poi la dose, ammettendo che la sua storia con Alberto è stata invece molto più lunga. “Siamo stati insieme per alcuni mesi, meglio che niente devo dire. È stata davvero come una favola!”, ha concluso la celebre cantante in diretta su Canale 5.

